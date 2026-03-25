Es geht los: Die Details zur McDonald’s-Aktion zum „Mario Galaxy“-Film in Deutschland

Da ist sie endlich – die Bestätigung. Nach mehreren Hinweisen und ersten Aktionen in anderen Ländern ist die McDonald’s-Promotion zum Super Mario Galaxy Film nun auch in Deutschland gestartet.

Schon zuvor war die Aktion in einigen südamerikanischen Ländern sowie in den USA angekündigt worden. Vor kurzem kam mit Österreich noch ein weiteres Land hinzu – und damit wurde bereits klar, dass es vermutlich nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis auch Deutschland nachzieht. Jetzt ist es so weit.

Schlüsselanhänger mit bekannten Figuren

Im Mittelpunkt der Happy-Meal-Aktion stehen Schlüsselanhänger mit Figuren aus dem neuen Film. Mit dabei sind unter anderem Mario, Luigi im Froschanzug, Princess Peach, Yoshi, Bowser Jr., Bowser, Rosalina und natürlich auch ein Luma.

Wer sich nicht für die Spielzeuge interessiert, kann alternativ auch ein Kinder-Sachbuch mit dem Titel „Erstaunliches Universum“ im Happy Meal auswählen. Aber seien wir ehrlich – wenn man die Wahl zwischen einem Buch und Mario-Merch hat, dürfte die Entscheidung für viele ziemlich leichtfallen.

Die Aktion begleitet den Kinostart des Super Mario Galaxy Films, der bereits ab dem 1. April auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Wie sieht es bei euch aus: Sprecht euch die Spielzeuge an – und welcher Schlüsselanhänger ist euer Favorit?

Einige der Figuren:

Bildmaterial: McDonald’s Deutschland