Es geht los: Die Details zur McDonald’s-Aktion zum „Mario Galaxy“-Film in Deutschland

Da ist sie endlich – die Bestätigung. Nach mehreren Hinweisen und ersten Aktionen in anderen Ländern ist die McDonald’s-Promotion zum Super Mario Galaxy Film nun auch in Deutschland gestartet.
Schon zuvor war die Aktion in einigen südamerikanischen Ländern sowie in den USA angekündigt worden. Vor kurzem kam mit Österreich noch ein weiteres Land hinzu – und damit wurde bereits klar, dass es vermutlich nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis auch Deutschland nachzieht. Jetzt ist es so weit.
Schlüsselanhänger mit bekannten Figuren
Im Mittelpunkt der Happy-Meal-Aktion stehen Schlüsselanhänger mit Figuren aus dem neuen Film. Mit dabei sind unter anderem Mario, Luigi im Froschanzug, Princess Peach, Yoshi, Bowser Jr., Bowser, Rosalina und natürlich auch ein Luma.
Wer sich nicht für die Spielzeuge interessiert, kann alternativ auch ein Kinder-Sachbuch mit dem Titel „Erstaunliches Universum“ im Happy Meal auswählen. Aber seien wir ehrlich – wenn man die Wahl zwischen einem Buch und Mario-Merch hat, dürfte die Entscheidung für viele ziemlich leichtfallen.
Die Aktion begleitet den Kinostart des Super Mario Galaxy Films, der bereits ab dem 1. April auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Wie sieht es bei euch aus: Sprecht euch die Spielzeuge an – und welcher Schlüsselanhänger ist euer Favorit?
Einige der Figuren:
Bildmaterial: McDonald’s Deutschland
4 Kommentare
Ich war diesen Monat schon 2 Mal da
Der Chicken & Waffle ist gar nicht mal verkehrt.
Bei uns gibt es aber anscheinend nur Billo Münzen anstatt der Schlüsselanhänger xD
Zumindest wirkt der Trailer so, und die Bilder, die mir wer geschickt hat vom Happy Meal xD
Es gibt tatsächlich beides.
Diese Münzen gibt es in den „limitierten“ Menüs über die App. Vier goldene und eine sehr seltene rote.
Die acht verschiedenen Schlüsselanhänger allerdings nur im Happy Meal und auch bei uns.
Der Trailer ist vielleicht etwas irreführend.
Ah ok. Ja irgendwie ist das echt etwas wirr dann, zumal die Schlüsselanhänger nicht einmal erwähnt werden im Trailer xD Ich muss den nochmal fragen, der mir das Bild schickte, ob er nur die limitierte geholt hatte xD
Seh gerade auch die Bilder auf der McDonalds Seite... also im Vergleich zu den BIldern zu der Aktion in anderen Ländern scheint man bei uns schon etwas an Qualität gespart zu haben xD Oder die anderen Bilder sind einfach nicht ganz originalgetreu, keine Ahnung xD Aber nen Yoshi hät ich dennoch irgendwie gern, weil Yoshi geht immer xD Muss ich mal schauen im neuen Monat^^