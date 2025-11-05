Nintendo plant „fortlaufend“ weitere Filme – auch nach Mario und Zelda geht’s weiter

Nintendo scheint endgültig auf den Geschmack gekommen zu sein, was das Kino angeht. Nach dem Mega-Erfolg des ersten Super Mario Bros. Films und dem bereits angekündigten Nachfolger im Galaxy-Setting sowie dem geplanten Live-Action-Film zu The Legend of Zelda im Jahr 2027, soll es damit noch längst nicht vorbei sein.

Im Rahmen der Veröffentlichung der aktuellen Finanzberichte hat Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa bestätigt, dass sich weitere Filme bereits in Vorbereitung befinden. Wörtlich sagte er: „Wir bereiten uns weiterhin auf die fortlaufende Veröffentlichung von Filmen in der Zukunft vor.“

Zusätzlich präsentierte Nintendo das untenstehende Schaubild, das neben den drei bekannten Filmen zwei „Fragezeichen“-Platzhalter zeigt. Damit dürfte klar sein: Nintendo will seine Marken nicht mehr nur auf Konsolen, sondern auch regelmäßig in der Zukunft auf die große Leinwand bringen.

Das Nintendo Cinematic Universe?

Neben der Zusammenarbeit mit Illumination (Mario Movie) und Arad Productions (Zelda Live-Action) baut Nintendo parallel eigene Strukturen auf. So wurde mit Nintendo Pictures bereits 2022 ein hauseigenes Animationsstudio gegründet, das zuletzt mit dem Kurzfilm Close to You auf sich aufmerksam machte.

Furukawa verwies außerdem auf die Gründung der Tochtergesellschaft Nintendo Stars, die für die Verwaltung der sekundären Nutzung von Nintendo-Marken zuständig sei. Was nach den drei bekannten Filmen kommt, ist aber noch offen. Welches Nintendo-Franchise würdet ihr euch für die große Leinwand wünschen?

Das Schaubild:

