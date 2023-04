Der größte Videospiel-Film aller Zeiten: Super Mario Bros. Film feiert neue Rekorde

Erst kürzlich feierte Der Super Mario Bros. Film seine Veröffentlichung und übertraf mit einem herausragenden Kinostart alle Erwartungen. Aber es bleibt nicht nur bei einem beeindruckenden Raketenstart. Die Film-Adaption von Illumination Entertainment und Nintendo bricht weiterhin Rekorde.

Der größte Videospiel-Film aller Zeiten

Wie Variety berichtet, habe Der Super Mario Bros. Film mittlerweile 508,7 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt. Ein echtes Hammer-Ergebnis, welches das bunte Abenteuer nicht nur zum einnahmestärksten Film des Jahres macht, sondern ebenso zur größten Adaption eines Videospiels aller Zeiten.

Chris Pratt – der im Film Mario seine Stimme leiht – gab erst kürzlich an, für einen Nachfolger bereit zu stehen. Und auch Luigi-Darsteller Charlie Day warf bereits mit Ideen für weitere Filme um sich. Er würde sich etwa über einen Film zu Luigi’s Mansion freuen. Ideen, die nun gar nicht so unrealistisch erscheinen. Mit einem so überragenden Ergebnis an den Kinokassen scheinen Fortsetzungen und weitere Ableger nur eine Frage der Zeit.

Zuletzt feierte man den Film übrigens mit zwei Musikvideos zu Jack Blacks (bzw. Bowsers) amüsanter Ballade „Peaches“. Hand aufs Herz: Der Ohrwurm klingelt uns allen noch immer in den Ohren, oder?

Wer übrigens weniger gern ins Kino geht, muss sich auch nicht mehr lang gedulden, den Film zu sehen. Die Heimkino-Version hat bereits einen Termin.

via VGC, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment