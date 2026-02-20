Es gibt auch eine „physische“ Special Edition zu Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition

Jetzt kommt alles Schlag auf Schlag: Überraschend sind Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün im Nintendo eShop zur Vorbestellung* aufgetaucht. Als Veröffentlichungs-Datum wird der 27. Februar genannt – der alljährliche Pokémon Day. Passend dazu bestätigte The Pokémon Company im gleichen Atemzug eine neue Pokémon Presents für eben diesen Tag.
Während die Titel bei uns ausschließlich digital erscheinen, dürfen sich Fans in Japan über eine besondere „physische“ Sonderedition freuen – erhältlich über das Pokémon Center Japan.
Sonderedition in Japan – mit Glas-Pokébällen
Die japanische Sonderedition erscheint am 28. Februar exklusiv im Pokémon Center und kostet jeweils 19.800 Yen, also umgerechnet rund 120 Euro. Enthalten sind ein Download-Code für Pokémon Feuerrot oder Pokémon Blattgrün, eine Nachbildung der originalen Game-Boy-Advance-Verpackungen (beide Versionen enthalten), Glas-Pokébälle mit 3D-Lasergravur und ein spezielles Display-Case mit Beleuchtung.
Besonders auffällig sind natürlich die gläsernen Pokébälle mit einem Durchmesser von jeweils ca. sechs Zentimetern: Darin sind die drei Starter-Pokémon der Kanto-Region als 3D-Lasergravur verewigt. Das Set lässt sich in einer beleuchteten Box präsentieren, die mit 30-Jahre-Logo sowie Relief- und Folienprägung verziert ist.
Die Verpackungs-Replik enthält keine originale GBA-Cartridge oder Anleitung – es handelt sich rein um eine Sammler-Nachbildung. Unterschiede zwischen Feuerrot und Blattgrün betreffen ausschließlich die jeweiligen Downloadcodes. Ob das Ganze auch zu uns kommt, ist noch nicht bestätigt. Wie gefällt euch die Idee und würdet ihr es euch holen?
Die Sammlerbox:
Bildmaterial: The Pokémon Company
2 Kommentare
Ich werde mir auf jeden Fall eine Edition kaufen, wahrscheinlich Blattgrün.
Aber schade ist es schon, dass es keine Physische Classic Edition gibt Wäre das echt so schwer gewesen die GB/C und GBA Pokemon alle zusammen auf einer Cartridge zu verewigen?
Verstehe nicht, wie man so etwas offensichtliches und einfaches nicht einfach mal bringen kann?
Die Pokebälle sind schon sehr geil. Es ist allerdings ziemlich traurig, dass selbst in dieser teuren Special Edition keine Cartridge beiliegt, wodurch man es nicht wirklich als physische Version bezeichnen kann.
Allerdings zerstört diese Tatsache auch die letzte Hoffnung auf einen späteren physischen Release der Spiele. Das ist schon ein wenig erbärmlich, wenn ich ehrlich bin.
Dennoch sind die Goodies wieder ziemlich cool im japanischen Pokemon Center. Zu uns wird das eh nicht kommen. Da muss man sich keine Illusionen machen^^