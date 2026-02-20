Es gibt auch eine „physische“ Special Edition zu Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition

Jetzt kommt alles Schlag auf Schlag: Überraschend sind Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün im Nintendo eShop zur Vorbestellung* aufgetaucht. Als Veröffentlichungs-Datum wird der 27. Februar genannt – der alljährliche Pokémon Day. Passend dazu bestätigte The Pokémon Company im gleichen Atemzug eine neue Pokémon Presents für eben diesen Tag.

Während die Titel bei uns ausschließlich digital erscheinen, dürfen sich Fans in Japan über eine besondere „physische“ Sonderedition freuen – erhältlich über das Pokémon Center Japan.

Sonderedition in Japan – mit Glas-Pokébällen

Die japanische Sonderedition erscheint am 28. Februar exklusiv im Pokémon Center und kostet jeweils 19.800 Yen, also umgerechnet rund 120 Euro. Enthalten sind ein Download-Code für Pokémon Feuerrot oder Pokémon Blattgrün, eine Nachbildung der originalen Game-Boy-Advance-Verpackungen (beide Versionen enthalten), Glas-Pokébälle mit 3D-Lasergravur und ein spezielles Display-Case mit Beleuchtung.

Besonders auffällig sind natürlich die gläsernen Pokébälle mit einem Durchmesser von jeweils ca. sechs Zentimetern: Darin sind die drei Starter-Pokémon der Kanto-Region als 3D-Lasergravur verewigt. Das Set lässt sich in einer beleuchteten Box präsentieren, die mit 30-Jahre-Logo sowie Relief- und Folienprägung verziert ist.

Die Verpackungs-Replik enthält keine originale GBA-Cartridge oder Anleitung – es handelt sich rein um eine Sammler-Nachbildung. Unterschiede zwischen Feuerrot und Blattgrün betreffen ausschließlich die jeweiligen Downloadcodes. Ob das Ganze auch zu uns kommt, ist noch nicht bestätigt. Wie gefällt euch die Idee und würdet ihr es euch holen?

Die Sammlerbox:

