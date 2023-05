Neuer Anlauf: Pokémon Home, Karmesin und Purpur bekommen neuen Termin für Konnektivität

Das war wirklich eine seltsame Kiste: The Pokémon Company hatte das lange herbeigesehnte Update zu Pokémon Home, welches die Konnektivität mit Pokémon Karmesin und Purpur sicherstellt, erst für den 24. Mai angekündigt und diese Terminangabe noch am selben Tag zurückgezogen.

Jetzt nimmt man erneut Anlauf. In den sozialen Medien teilte man den neuen Termin mit und er liegt in nächster Zukunft. Am 30. Mai 2023 um 2 Uhr deutscher Zeit sollen Wartungsarbeiten an der Software stattfinden, im Anschluss werden Version 3.0.0 und die Verbindung zu Karmesin und Purpur für alle TrainerInnen freigeschaltet.

Dazu startet die Verteilaktion, die bereits angekündigt war. Zur Feier gibt es drei Geschenke in Form der drei Starter der Paldea-Region. Die Geschenke werden nach einer ersten Pokémon-Übertragung freigeschaltet. Obendrein ist es mit der Nutzung von Pokémon Home erstmals möglich, die Wanderform von Gierspenst aus Pokémon GO zu erhalten. Diese Form kann in Paldea ansonsten nicht gefangen werden.

