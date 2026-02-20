The Pokémon Company macht „Pokémon Presents“ zum Pokémon Day 2026 offiziell

The Pokémon Company hat angekündigt, womit jeder Pokémon-Fan ohnehin fest gerechnet hatte. Natürlich wird es anlässlich des Pokémon Day auch in diesem Jahr wieder eine Pokémon Presents geben.
Zum 30. Geburtstag der legendären Marke natürlich ohnehin. Die Show geht am 27. Februar 2026 um 15 Uhr deutscher Zeit über die Bühne und soll „ein paar Pokémon-Neuigkeiten“ bieten. Gemeinsam wolle man „30 Jahre Pokémon“ feiern.
Was erwartet uns?
Was uns erwartet? Viele Fans hoffen natürlich auch auf die Ankündigung der neuen Generation der Hauptreihe. Gewiss darf man fest damit rechnen, dass The Pokémon Company das Jubiläum mit unzähligen Aktionen in Pokémon Unite und Co. feiert.
Erwartet werden dürfen auch neue Details zu Pokémon Champions. Eine Ankündigung nahm man heute aber schon mal vorweg: Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition werden zum Pokémon Day für Nintendo Switch erscheinen.
Sicherlich angesichts der baldigen Veröffentlichung ebenfalls fest eingeplant werden darf Pokémon Pokopia. Das Spiel erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar.
30 Jähriges Jubiläum hin oder her, ich habe trotz der ganzen Enttäuschungen immer wieder die Pokemon Presents verfolgt in der Hoffmung dass was gutes angekündigt wird, aber es kam entweder Mobile Slop, irgendwelche Pappkarten die dann von Scalpern Massenhaft aufgekauft werden, oder irgendwelche Hauptspiele die so aussehehn als ob GameFreak gegen alle Genfer Konvensionen Verstoßen haben, die Leute Doomposten und trotzdem Day 1 Kaufen und als das Geschenk von Jesus darstellen.
Deswegen werde ich erstmals die Pokemon Presents Skippen da ich mittlerweile die Enttäuschung aus 10 Meilen Entfernung Riechen kann.
Ich wünsche dass was gutes Angekündigt wird, aber so wie ich GameFreak kenne wird dass Spiel Locker Cyberpunk 2077 in seiner PS4/Xbox One Launch Fassung Unterbieten, und das macht mich Ehrlicherweise ziemlich Sauer.
Und dass Traurige ist: Ich habe schon Lust auf ein neues Pokemon, ich habe Lust Shinys zu Hunten, ich habe Lust auch Competitive zu Spielen, aber ich sehe nicht ein 60-90€+30-40€ DLC für das vielleicht Qualitativ Schlechteste Spiel des Jahrzehnts auszugeben.
Tut mir für den Rant
Hier kommt wieder das Jährliche hoffen auf ein neues Mystery Dungeon Spiel, was eh nicht mehr erscheint. Vielleicht ist es auch ganz gut so wenn es nicht kommt, denn wenn man sieht was bei der Reihe Qualitativ in der Fließbandproduktion den letzten reihen erschienen ist, dann kann es eigentlich nicht wirklich gut werden.
Zumindest wenn man nach diesem empfindlichem Datenleck aus dem vergangenem Jahr zurückblickt, scheint die neue Generation wohl das ambitionierteste zu werden, was Game Freak in Sachen Pokemon bisher angefasst hat. Wir reden hier natürlich von "Klingt auf dem Papier Cool". Diese Editionen liefen ja noch unter dem Arbeitstitel "Winds & Waves" und sind für einen 2026 Release vorgesehen. Als Schauplatz soll eine riesige Inselregion dienen und es soll auch erstmals Survival- und Crafting-Mechaniken wohl geben.
Wie gesagt, was davon wirklich ins finale Spiel landen wird, bleibt abzuwarten aber es würde mich sehr wundern, wenn die kommende Generation dann die übliche Abarbeitung der Checklisten ist. Das stammt halt aus offiziellen Design-Dokumenten und nicht von irgendwelchen "Mein Onkel arbeitet bei Game Freak" Quellen. Also man weiß so ungefähr, in welche Richtung es gehen könnte und die wirkt deutlich ambitionierter als alles, was man zuvor abgeliefert hat. Aber natürlich liegt die Messlatte aufgrund der letzten beiden Switch Pokemon-Generationen auch eher weit unten.
ich erwarte garnichts an dem tag auch kein teaser oder ankündigung zu gen 10 wenn was kommt den kommt es wenn nicht den eben so
Soweit ich weiß hat man es letzten Monat schon offiziell gemacht xD Nur die Uhrzeit und Länge sind neu. Aber, dass es eine presents geben wird, hat man bereits bekanntgegeben, ich glaube zusammen mit irgendwelchen Besonderheiten? Irgendein Event oder sowas... kp mehr genau... hab ich auch schon wieder vergessen xD
Also gut, dass man nochmal daran erinnert und es konkretisiert^^
Bei den 25 Min werden leider eh wieder 15 Min für den ganzen Mobile Kram drauf gehen, der weiter gefüttert mit Inhalten werden muss.
Die restlichen 10 Min werden dann eher interessiert, wobei ich fürchte, dass es knapp wird. Pokopia wird ja sicherleid einen Trailer bekommen. Pokemon Champions dürfte auch gezeigt werden, auch wenn ichs eigentlich eher zum Mobile Kram zähle.
Und dann ist nicht mehr viel übrig für die Ankündigung der neuen Gen.
Eine Überraschung wirds wohl nicht geben, zumal man auch nochmal auf Pokemon Feuerrot und Blattgründ hinweisen wird. Und sicherlich auch den Pokemon Park erwähnen wird.
Hoffe nur die neue Gen kommt wirklich nun endlich bzw. wird nicht nur mit einem nichtssagenden Teaser abgespeist. Wenigstens die Starter und die Region würde ich schon gerne sehen 😅