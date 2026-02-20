The Pokémon Company macht „Pokémon Presents“ zum Pokémon Day 2026 offiziell

The Pokémon Company hat angekündigt, womit jeder Pokémon-Fan ohnehin fest gerechnet hatte. Natürlich wird es anlässlich des Pokémon Day auch in diesem Jahr wieder eine Pokémon Presents geben.

Zum 30. Geburtstag der legendären Marke natürlich ohnehin. Die Show geht am 27. Februar 2026 um 15 Uhr deutscher Zeit über die Bühne und soll „ein paar Pokémon-Neuigkeiten“ bieten. Gemeinsam wolle man „30 Jahre Pokémon“ feiern.

Was erwartet uns?

Was uns erwartet? Viele Fans hoffen natürlich auch auf die Ankündigung der neuen Generation der Hauptreihe. Gewiss darf man fest damit rechnen, dass The Pokémon Company das Jubiläum mit unzähligen Aktionen in Pokémon Unite und Co. feiert.

Erwartet werden dürfen auch neue Details zu Pokémon Champions. Eine Ankündigung nahm man heute aber schon mal vorweg: Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition werden zum Pokémon Day für Nintendo Switch erscheinen.

Sicherlich angesichts der baldigen Veröffentlichung ebenfalls fest eingeplant werden darf Pokémon Pokopia. Das Spiel erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar.

Bildmaterial: The Pokémon Company