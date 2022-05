Endlich: Pokémon Home könnt ihr bald mit Arceus und den Sinnoh-Remakes verbinden

Darauf warten Fans schon lange: Pokémon Home wird mit Version 2.0.0 nicht nur endlich mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle kompatibel sein, sondern auch mit dem etwas neueren Pokémon-Legenden: Arceus.

Endlich könnt ihr eure Pokémon also nach Pokémon Home übertragen. In dem Cloud-Dienst lagern eure Pokémon dann systemübergreifend. Das Update wird im Laufe der kommenden Woche verfügbar sein, heißt es von The Pokémon Company.

Neu sind die Rätselbälle:

Pokémon-Legenden: Arceus spielt in längst vergangenen Zeiten der Pokémon-Welt, als die Pokébälle aus anderen Spielen noch nicht existierten. Wenn Pokémon, die in Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, Pokémon Schwert oder Pokémon Schild gefangen wurden, auf Pokémon-Legenden: Arceus übertragen werden, erscheinen sie deshalb in Rätselbällen.

Zur Feier der neuen Kompatibilität erhalten SpielerInnen besondere Pokémon als Geschenk, wenn sie ihre Spiele mit Pokémon Home verlinken. Wer Arceus linkt, erhält in der Mobile-Version von Home Bauz, Feurigel und Ottaro mit maximalen Leistungsleveln als Geheimgeschenk.

Analog winken Chelast, Panflam und Plinfa mit versteckten Fähigkeiten als Geheimgeschenk, wenn ihr Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle verbindet. The Pokémon Company erinnert auch nochmal an die Unterschiede zwischen Spielen:

Die Attacken, die Pokémon in Pokémon-Legenden: Arceus, Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, Pokémon Schwert und Pokémon Schild erlernen können, unterscheiden sich von denen, die sie in anderen Spielen erlernen können. Die Attacken eines Pokémon werden deshalb nicht mitübertragen, wenn es auf ein anderes Spiel übertragen wird. Wird ein Pokémon zum ersten Mal auf ein anderes Spiel übertragen, werden die von ihm einsetzbaren Attacken von seinem Level bestimmt.

Weitere Details könnt ihr der offiziellen Ankündigung entnehmen.

Bildmaterial: Pokémon Home, The Pokémon Company, Nintendo