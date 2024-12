Während PlatinumGames offenbar strauchelt, feiert NieR: Automata einen neuen Meilenstein

Auch Jahre nach der Erstveröffentlichung bleibt NieR: Automata im Gespräch. In diesem Jahr unter anderem mit einer Kollaboration in Stellar Blade und dem Anime NieR:Automata Ver1.1a. Jetzt haben die Macher mitgeteilt, dass das Spiel einen neuen Meilenstein geknackt hat.

„Das wäre ohne euch nicht möglich“, heißt es in der knappen Mitteilung, die von einem Bild begleitet wird, welches die frohe Kunde überbringt. Über 9 Millionen Mal hat sich NieR: Automata bis heute weltweit verkauft. Dazu zählen physische Auslieferungen und digitale Verkäufe. Auch Schöpfer Yoko Taro bedankte sich für die Unterstützung.

Im Februar dieses Jahres hatte Square Enix das Erreichen von 8 Millionen Einheiten verkündet, seitdem ist also noch einmal eine ganze Million draufgekommen. Ein wahrlich stolzes Ergebnis. Seit Jahren bleiben 2B und Co. in aller Munde, sei es durch eine imposante Masterline-Figur von 2B, einen Auftritt in Granblue Fantasy Versus: Rising oder neues Merchandise.

Die neu erreichte Zahl kann gar nicht groß genug eingeschätzt werden. NieR war vor „Automata“ bestenfalls eine Nischen-Serie. Der neue Ableger hob NieR auf die ganz große Bühne, jetzt kennt es jeder. Gleichwohl: Um PlatinumGames, die Entwickler hinter NieR: Automata, steht es derzeit offenbar nicht so gut.

Es scheint, diverse hochrangige Mitarbeiter von PlatinumGames hätten die berühmte Spieleschmiede verlassen. Ein offizieller Abgang war Hideki Kamiya. Kamiya ist inzwischen wieder gut beschäftigt. Mit frisch seinem gegründetem Clovers Inc. arbeitet er derzeit an einer Fortsetzung von Ōkami.

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames