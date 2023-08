Aufgrund der Nachfrage: Zusatzkonzert zum NieR: Orchestra Concert in Deutschland enthüllt

NieR geht auf Tour – kürzlich gab Square Enix die Tourdaten für das NieR: Orchestra Concert bekannt. Die Freude hierzulande war groß, denn auch Berlin ist Spielort. Am 27. Januar 2024 wird die Reihe in Los Angeles eröffnet. Europa ist neben Berlin auch mit Barcelona und Paris dabei.

Ernüchterung allerdings beim Kartenvorverkauf. Wer diesen am 25. Juli um 10 Uhr deutscher Zeit verpasst hat, der hatte im wahrsten Sinne des Wortes schlechte Karten, nämlich wahrscheinlich gar keine. Innerhalb von 10 Minuten war das Konzert ausverkauft.

Heute kündigten die Macher allerdings Zusatzkonzerte an und wer hierzulande bisher leer ausgegangen ist, bekommt eine zweite Chance. Neben Dallas, Vancouver, London und Atlanta bekommt auch Berlin ein zweites Konzert am Folgetag. Karten für das Konzert am 11. Februar 2024 im Tempodrom soll es am 31. August um 15 Uhr deutscher Zeit geben. Die Eventim-Seite ist bereits geschaltet.

Die Konzertreihe entsteht bei AWR Music Productions mit Unterstützung von Square Enix. Gespielt wird von einem Symphonie-Orchester unter der Leitung von Dirigent Eric Roth. Mit dabei sind auch die Solisten Emi Evans and J’nique Nicole.

Wie viele andere Videospielmusikkonzerte setzen die Veranstalter auf eine bildgewaltige Begleitung auf HD-Videoleinwand. Das Programm dafür soll speziell entwickelt worden sein, beteiligt waren daran Yoko Taro und Keiichi Okabe.

Bildmaterial: NieR: Orchestra Concert, Square Enix, AWR Music Productions