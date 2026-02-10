Kingdom Hearts Relux ist Quatsch, aber das hier soll wirklich stimmen, sagt ein Insider

Vor einigen Tagen machte ein Gerücht zu einem gewissen Kingdom Hearts Relux die Runde. Ein Remake soll es sein, das sogar eine neue Welt enthalten würde. Dieses Gerücht streute Insider Extas1s. Nun halten andere Insider dagegen.

So nimmt der als deutlich glaubhafter gewertete Nate the Hate die Gerüchte ziemlich schulterzuckend zur Kenntnis. Er habe sie bemerkt, aber auch andere Insider sagen hören, es handle sich um ein Fake. Er glaube nicht daran. Zu den Insidern, die das Gerücht um Kingdom Hearts Relux offen als Fake bezeichnen, gehört Nash Weedle.

Nash Weedle, der allerdings ähnlich windig ist wie Extas1s, habe Kingdom Hearts Relux überprüft und keine Informationen erhalten, dass diese Gerüchte wahr sind. Was er jedoch bestätigen könne, ist das, was er schon im Januar gestreut hat: Die Kingdom Hearts Collection „Integrum Masterpiece“ soll für Switch 2 erscheinen. Square Enix warte nur auf den richtigen Moment, um sie anzukündigen.

Eine Umsetzung der „Integrum Masterpiece“-Collection wäre für sich genommen tatsächlich plausibler. Die gibt es nämlich schon für die „alte“ Switch, allerdings scheiterte die Sammlung damals an der Technik. Damals hielt man es für die beste Option, alle Spiele per Cloud auf der Switch spielbar zu machen. Das klappte nur so semi-gut. Mit der Switch 2 gäbe es sicherlich neue Möglichkeiten.

Was ist Integrum Masterpiece?

Kingdom Heats Integrum Masterpiece enthält die Sammlungen Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts III + Re Mind. Neben den drei Hauptspielen sind in den einzelnen Sammlungen auch die Ableger Re: Chain of Memories, 358/2 Days, Birth by Sleep, Re:coded, Dream Drop Distance, Back Cover χ [chi] und 0.2 Birth by Sleep enthalten. Der ganze Kingdom-Hearts-Wahnsinn also. Wenn man so will.

Bildmaterial: Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, Square Enix