Die nächste „Nintendo Direct“ soll schon in den nächsten Tagen stattfinden

Einem bekannten „Insider“ zufolge wird Nintendo noch im Juli eine neue Ausgabe von „Nintendo Direct“ ausstrahlen. Nate the Hate, der in der Vergangenheit bereits mehrfach zutreffende Informationen (nicht nur) zu Nintendo-Präsentationen veröffentlicht hat, berichtet dies.

Demnach soll die nächste „Direct“ nach der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza noch im Juli stattfinden. „Mir wurde gesagt, dass es diesen Monat, im Juli, eine Nintendo Direct geben wird, aber dass die Nintendo Direct erst nach der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza stattfinden wird“, so Nate the Hate, zitiert unter anderem von VGC. Kein besonders heißer Tipp, wenn man ein wenig darüber nachdenkt.

Normalerweise war in den letzten Jahren der „E3-Juni“ fest für eine Direct eingeplant. In diesem Monat wurden die Pläne von Nintendo ein wenig von der „Switch 2“-Veröffentlichung durcheinander gewirbelt, die schon Anfang Juni erschienen ist. Eine „Direct“ im April war die logische Folge. Jetzt, na ja, wäre es eben wieder soweit. Zumal erwartet werden darf, dass Nintendo nach der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza den weiteren Fahrplan bis zum Weihnachtsgeschäft konkretisieren wird.

Vielleicht auch darüber hinaus. Während der restliche Veröffentlichungsplan für 2025 bereits einige Highlights wie Pokémon-Legenden: Z-A, Metroid Prime 4 und Kirby Air Riders umfasst, wobei die letzten beiden Spiele noch keinen Termin haben, ist über das Line-up für 2026 bislang nur wenig bekannt.

Nate the Hate könnte hier also durchaus … richtig geraten haben. Auf der anderen Seite ist auf „Nate the Hate“ zuletzt auch auffällig oft bei weniger vorhersehbaren Dingen Verlass. So sagte er nicht nur den Shadowdrop von Final Fantasy XVI schon im Januar vorher, sondern auch taggenau die Erstvorstellung der Switch 2. Auch die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis noch in der ersten Jahreshälfte 2025 für PS5 sagte Nate the Hate voraus. Er war auch einer von mehreren Insidern, welche die Neuauflage von Final Fantasy Tactics vorab kommunizierten.

Bildmaterial: Nintendo