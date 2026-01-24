Beast of Reincarnation: Director beschreibt, was zur Wahl von Japan als Setting führte

Bei der vergangenen Xbox Developer Direct gab es endlich einen genaueren Blick auf Beast of Reincarnation von Pokémon-Entwickler Game Freak. Jetzt hat Game Director Kota Furushima nachgelegt und erklärt, warum das Action-RPG ausgerechnet in einem postapokalyptischen Japan spielt.

Im Gespräch mit der Famitsu beschreibt Furushima, dass die Wahl des Settings eng mit der Grundidee des Spiels verknüpft ist. Beast of Reincarnation spielt im Jahr 4026 und setzt bewusst auf eine geerdetere, härtere Welt als frühere Projekte von Game Freak.

Harte Wege statt bequemer Straßen

Japan sei für Furushima vor allem wegen seiner Topografie die perfekte Wahl gewesen: Die Wahl des Schauplatzes „rührt daher, dass ich Emma und Koo eine harte Reise bereiten wollte.“ Statt geordneter Straßen sollten die Figuren durch unübersichtliche, enge oder weitläufige Gebiete reisen, oft umgeben von Bergen und starken Höhenunterschieden. „Als ich an einen Ort mit einer Landschaft dachte, die so vielfältige Merkmale aufweist, dachte ich mir: ‚Ist das nicht Japan?'“

Die Reise von Protagonistin Emma und ihrem Hund Koo führt vom ländlichen Raum bis in die Hauptstadt des Spiels – inspiriert von der realen, bergigen Strecke zwischen der Kanto-Region und Kyoto.

Linear, aber mit Raum zum Erkunden

Auch wenn Beast of Reincarnation grundsätzlich linear aufgebaut ist, setzt das Spiel auf größere Zonen mit ausreichend Platz für Erkundung. Diese erfolgt klassisch zu Fuß oder durch Klettern, aber auch mithilfe von Emmas pflanzenbasierten Fähigkeiten. Zusätzlich sollen zahlreiche Details ein klar japanisch geprägtes Gefühl vermitteln.

Das zerstörte Japan der Zukunft dient jedoch nicht nur der Atmosphäre, sondern verstärkt auch die Härte der Reise. Neben dem unberechenbaren Terrain stellen sich Emma und Koo sogenannten „Golems“ entgegen – Maschinen, die menschliche Seelen in sich tragen. Erst wenn sie diese Herausforderungen überwinden, rückt ihr Ziel näher: die Konfrontation mit dem titelgebenden Beast of Reincarnation.

Beast of Reincarnation erscheint im Sommer 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Was ist euere Meinung zu Japan als Setting?

via Automaton Media, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak