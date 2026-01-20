20 Jahre alter „Final Fantasy VII“-Ableger erlebt in Kürze sein überfälliges Comeback

Das aufwendige Remaster von Crisis Core: Final Fantasy VII parallel und im Rahmen der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII weckte Begehrlichkeiten. Denn es gibt Spiele der „Final Fantasy VII“-Compilation, die immer schwerer zugänglich sind, aber die Lore des Universums entscheidend prägen.

Eines davon ist Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus. Der Ableger rund um Fanliebling Vincent Valentine, welchen Neulinge in Final Fantasy VII Rebirth kennenlernen durften, ist 20 Jahre nach seinem Debüt immer noch ausschließlich auf PS2 spielbar. Es gab keine Neuauflage, nicht einmal eine Portierung.

Dass Square Enix eine Neuauflage von Crisis Core jener von Dirge of Cerberus vorzog, ist gleichwohl verständlich. Crisis Core ist ein Prequel zu Final Fantasy VII und widmet sich Zack, der in der Remake-Trilogie eine intensivere Behandlung erhält, als es das Original eigentlich zulässt. Dirge of Cerberus hingegen ist nach den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt. Tetsuya Nomura räumte bereits ein, eine Neuauflage mitten in der Remake-Trilogie wäre möglicherweise verwirrend.

„Crisis Core“-Arc endet

Hilft also alles nix! Immerhin: Dirge of Cerberus erlebt jetzt im Rahmen von Final Fantasy VII: Ever Crisis sein Comeback. Der Free-to-play-Ableger widmet sich umfänglich der gesamten Compilation und schließt aktuell die „Crisis Core“-Arc ab. Wie Square Enix jetzt ankündigte, werden Inhalte zu Dirge of Cerberus folgen.

Der Umfang der Inhalte ist noch unklar, allerdings teasert Square Enix bei Twitter ein „Event“ an. In den Kommentaren befürchten einige Fans zu Recht, dass es sich nur um zeitlich befristete Inhalte handeln könnte. Viele dürften hingegen auf umfangreiche Story-Chapter gehofft haben. Aber noch hat Square Enix das „Event“ nicht konkretisiert.

Wie sieht es bei euch aus, freut ihr euch auf die neuen Inhalte, wie auch immer sie aussehen werden? Und würdet ihr eine Neuauflage von Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII begrüßen, oder habt ihr das PS2-Original im Schrank?

Der Teaser:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO