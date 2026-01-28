Final Fantasy VII Rebirth soll schneller als ihr denkt für die Switch 2 erscheinen

Vielleicht gehört ihr auch zu denen, die aktuell erneut oder sogar zum ersten Mal Final Fantasy VII Remake spielen. Vor allem mit der „Switch 2“-Version, aber auch mit der ebenfalls im Januar neu veröffentlichten Xbox-Version gibt es dazu neue Gelegenheiten.
Naoki Hamaguchi und sein Team hatten bereits versprochen, dass auch Final Fantasy VII Rebirth und der noch unbekannte dritte Teil für zusätzlichen Plattformen folgen werden. Angesichts der Herausforderung, der sich Square Enix mit der „Switch 2“-Version von „Rebirth“ gegenüber sieht, habt ihr vielleicht nicht so schnell damit gerechnet.
Zumal das Team ja ganz nebenbei auch noch tief in der Entwicklung vom Trilogie-Finale steckt. Aber Pustekuchen – glaubt man jedenfalls dem Bericht von The Gamer. Die Quellen von Sam Woods sagen nämlich, dass „Rebirth“ schon im Sommer für Nintendo Switch 2 erscheinen soll.
Immer unter der Voraussetzung, dass Nintendo und Square Enix den aktuellen Zeitplan beibehalten würden, so der Bericht. Pläne können sich ändern, aber The Gamer will den aktuellen Plan „durch mehrere Quellen bestätigt“ bekommen haben.
Gelegenheiten für eine publikumswirksame Ankündigung gibt es bis dahin sicherlich genug. Die erste vielleicht schon nächste Woche. Dann soll, ebenfalls unbestätigten Meldungen und Gerüchten zufolge, möglicherweise eine Nintendo Direct stattfinden.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
Oha! Das geht ja wirklich schnell dann, hätte ich nicht damit gerechnet!
Mal sehen, wie diese Umsetzung dann technisch läuft, mit der eher offenen Welt...
Bin gespannt wie das auf der Switch 2 läuft. Teil 1 ist doch sehr linear mit kleinen Arealen im Vergleich zur sehr großen Welt von Teil 2. Ob man das technisch so gut hinbekommt?
Ich hab auf der PS5 noch einiges offen, was ich in Rebirth machen wollte. Ich wollte es auch sowieso nochmal spielen nach Remake Intergrade. Sommer, das würde echt gut passen ...
Aber hat das Spiel nicht bereits auf der (Base-)PS5 mit Auflösungs- und Pop-In-Problemen zu kämpfen? Zumindest im Performance-Modus. Andererseits: Auf dem Steam Deck rennt's. Mit deutlichen (ganz ganz deutlichen!) Abstrichen, aber es rennt.
Die Switch 2 hat - im Dock - mehr Leistung als Valves Mini-PC; das Deck schafft es wohl so grob auf Base-PS4-Niveau und Nintendos Handheld erreicht, in seiner Station, fast die PS4 Pro (haut mich, wenn ich Driss schreib; sind alles nur Infos von Switch-YouTubern). Vielleicht kann auch DLSS hier ein wenig nachhelfen, wenn man das Game beispielsweise in 540p rendert und wie bei Cyberpunk per KI hochrechnet. Ich bin gespannt. Die Demo des Vorgängers habe ich gestern durchgespielt und war richtig überrascht, wie gut alles aussah. Nur die 30 FPS sind Gewohnheitssache, wenn man die 60er-Versionen kennt.