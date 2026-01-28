Final Fantasy VII Rebirth soll schneller als ihr denkt für die Switch 2 erscheinen

Vielleicht gehört ihr auch zu denen, die aktuell erneut oder sogar zum ersten Mal Final Fantasy VII Remake spielen. Vor allem mit der „Switch 2“-Version, aber auch mit der ebenfalls im Januar neu veröffentlichten Xbox-Version gibt es dazu neue Gelegenheiten.

Naoki Hamaguchi und sein Team hatten bereits versprochen, dass auch Final Fantasy VII Rebirth und der noch unbekannte dritte Teil für zusätzlichen Plattformen folgen werden. Angesichts der Herausforderung, der sich Square Enix mit der „Switch 2“-Version von „Rebirth“ gegenüber sieht, habt ihr vielleicht nicht so schnell damit gerechnet.

Zumal das Team ja ganz nebenbei auch noch tief in der Entwicklung vom Trilogie-Finale steckt. Aber Pustekuchen – glaubt man jedenfalls dem Bericht von The Gamer. Die Quellen von Sam Woods sagen nämlich, dass „Rebirth“ schon im Sommer für Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Immer unter der Voraussetzung, dass Nintendo und Square Enix den aktuellen Zeitplan beibehalten würden, so der Bericht. Pläne können sich ändern, aber The Gamer will den aktuellen Plan „durch mehrere Quellen bestätigt“ bekommen haben.

Gelegenheiten für eine publikumswirksame Ankündigung gibt es bis dahin sicherlich genug. Die erste vielleicht schon nächste Woche. Dann soll, ebenfalls unbestätigten Meldungen und Gerüchten zufolge, möglicherweise eine Nintendo Direct stattfinden.

