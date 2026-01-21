Spannendes Gerücht: Verschollenes Zelda und Satellaview-Spiele sollen auf der Switch landen

Habt ihr schon mal vom Satellaview gehört? Falls nicht, seid ihr nicht allein. Dabei war das System seiner Zeit weit voraus. Mitte der 90er veröffentlichte Nintendo in Japan ein Satelliten-Modem als Zusatz für das Super Famicom, bei uns SNES genannt.

Darüber konnten SpielerInnen zu festen Zeiten Inhalte direkt aus dem Rundfunk herunterladen – Spiele, Events, Magazine und sogar Audio-Kommentare. Online-Gaming, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Außerhalb Japans erschien das System allerdings nie.

Große Namen statt Nischenware

Besonders spannend: Satellaview war kein Experiment für obskure Mini-Games. Zu den übertragenen Inhalten gehörten Titel und Marken wie F-Zero, Super Mario und auch The Legend of Zelda. Viele dieser Inhalte waren zeitlich begrenzt verfügbar und wurden nie regulär verkauft. Entsprechend gelten sie heute als extrem selten – manche sogar als Lost Media.

Das wohl bekannteste Satellaview-Spiel ist The Legend of Zelda: Ancient Stone Tablets. Die episodische Zelda-Erfahrung wurde im Frühjahr 1997 über den Satellitenkanal St.GIGA ausgestrahlt. Über vier Wochen hinweg erschienen vier Kapitel, technisch basierend auf der Engine von The Legend of Zelda: A Link to the Past. Am ehesten lässt sich das Ganze als eine Art „A Link to the Past 2“ beschreiben – allerdings als zeitlich begrenztes Live-Event mit Sprachausgabe und festen Sendezeiten.

Gerüchte um ein Comeback

Genau solche Projekte sind heute kaum noch zugänglich – und das dürfte auch Nintendo bewusst sein. Entsprechend spannend sind neue, wenn auch sehr wackelige Gerüchte: Laut Nash Weedle sollen Überlegungen existieren, einige Satellaview-Inhalte über Nintendo Switch Online neu zugänglich zu machen.

Handfeste Beweise gibt es dafür nicht, und Weedle lag in der Vergangenheit mal richtig (beispielsweise mit Elden Ring auf der Switch 2 und der „Erweiterung“ zu Super Mario Bros. Wonder) – aber auch mal daneben, wie beim angeblichen Star-Fox-Ableger für die Switch 2, auf den wir bis heute warten.

Aber so absurd Satellaview-Spiele auf der Switch auf den ersten Blick auch aussehen, komplett unrealistisch scheint das auch nicht. Nintendo hat in den letzten Jahren mehrfach gezeigt, dass man gerne im eigenen Archiv wühlt. So finden etwa bald Virtual-Boy-Titel ihren Weg zu Switch Online. WEr hatte das auf dem Bingozettel?

Und auch Sutte Hakkun kehrte vor rund einem Jahr überraschend zurück, nachdem es damals erst nur über Satellaview zugänglich war. Dazu kommt: The Legend of Zelda feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum. Wäre das nicht die perfekte Gelegenheit, solche lange verschwundenen Spiele endlich offiziell und bequem spielbar zu machen?

Was meint ihr? Kanntet ihr das Satellaview-System bereits – oder wäre das für euch komplettes Neuland? Und hättet ihr Lust, diese ungewöhnlichen Nintendo-Experimente heute nachzuholen?

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo