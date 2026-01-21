Spannendes Gerücht: Verschollenes Zelda und Satellaview-Spiele sollen auf der Switch landen

Habt ihr schon mal vom Satellaview gehört? Falls nicht, seid ihr nicht allein. Dabei war das System seiner Zeit weit voraus. Mitte der 90er veröffentlichte Nintendo in Japan ein Satelliten-Modem als Zusatz für das Super Famicom, bei uns SNES genannt.
Darüber konnten SpielerInnen zu festen Zeiten Inhalte direkt aus dem Rundfunk herunterladen – Spiele, Events, Magazine und sogar Audio-Kommentare. Online-Gaming, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Außerhalb Japans erschien das System allerdings nie.
Große Namen statt Nischenware
Besonders spannend: Satellaview war kein Experiment für obskure Mini-Games. Zu den übertragenen Inhalten gehörten Titel und Marken wie F-Zero, Super Mario und auch The Legend of Zelda. Viele dieser Inhalte waren zeitlich begrenzt verfügbar und wurden nie regulär verkauft. Entsprechend gelten sie heute als extrem selten – manche sogar als Lost Media.
Das wohl bekannteste Satellaview-Spiel ist The Legend of Zelda: Ancient Stone Tablets. Die episodische Zelda-Erfahrung wurde im Frühjahr 1997 über den Satellitenkanal St.GIGA ausgestrahlt. Über vier Wochen hinweg erschienen vier Kapitel, technisch basierend auf der Engine von The Legend of Zelda: A Link to the Past. Am ehesten lässt sich das Ganze als eine Art „A Link to the Past 2“ beschreiben – allerdings als zeitlich begrenztes Live-Event mit Sprachausgabe und festen Sendezeiten.
Gerüchte um ein Comeback
Genau solche Projekte sind heute kaum noch zugänglich – und das dürfte auch Nintendo bewusst sein. Entsprechend spannend sind neue, wenn auch sehr wackelige Gerüchte: Laut Nash Weedle sollen Überlegungen existieren, einige Satellaview-Inhalte über Nintendo Switch Online neu zugänglich zu machen.
Handfeste Beweise gibt es dafür nicht, und Weedle lag in der Vergangenheit mal richtig (beispielsweise mit Elden Ring auf der Switch 2 und der „Erweiterung“ zu Super Mario Bros. Wonder) – aber auch mal daneben, wie beim angeblichen Star-Fox-Ableger für die Switch 2, auf den wir bis heute warten.
Aber so absurd Satellaview-Spiele auf der Switch auf den ersten Blick auch aussehen, komplett unrealistisch scheint das auch nicht. Nintendo hat in den letzten Jahren mehrfach gezeigt, dass man gerne im eigenen Archiv wühlt. So finden etwa bald Virtual-Boy-Titel ihren Weg zu Switch Online. WEr hatte das auf dem Bingozettel?
Und auch Sutte Hakkun kehrte vor rund einem Jahr überraschend zurück, nachdem es damals erst nur über Satellaview zugänglich war. Dazu kommt: The Legend of Zelda feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum. Wäre das nicht die perfekte Gelegenheit, solche lange verschwundenen Spiele endlich offiziell und bequem spielbar zu machen?
Was meint ihr? Kanntet ihr das Satellaview-System bereits – oder wäre das für euch komplettes Neuland? Und hättet ihr Lust, diese ungewöhnlichen Nintendo-Experimente heute nachzuholen?
Bildmaterial: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo
4 Kommentare
Ich finde das alles mega faszinierend. Ich hatte mal am Rande davon mitbekommen, aber nicht so genau.
Das ist jetzt fast 30 Jahre her … muss man sich mal vorstellen.
Ich muss unbedingt dieses Zelda ausprobieren.
Wirklich spannend und es wäre lobenswert, wenn Nintendo solche Spiele zugänglich macht. Man kann (und sollte) darüber streiten, in welcher Form. Diese ganzen Klassiker hinterm Abo, ihr wisst schon. Aber wenn man darüber nachdenkt, was jetzt schon auf der Switch (2) zugänglich ist und noch zugänglich wird, finde ich das schon lobenswert.
Fände es auch echt großartig, wenn man es zugänglich machen würdem und würde es dann gerne spielen, als großer Fand es Originalen The Legend of Zelda: A Link to the Past. Allerdings ist es schade, dann es dann wieder hinter dem Abo versteckt ist..wäre dann aber tatsächlich wirklich ein Grund für mich, das Abo zu holen (gehe von dem erweiterten aus?), das normale besitze ich dank Familien Abo.
Solche alten "verlorenen" (schwer zugänglichen) Sachen sollte man viel häufiger wieder zugänglich machen!
Die Roms dazu wurden vor Jahren schon zugänglich gemacht. Man muss eher sagen, Nintendo ist bei seinen eigenen Systemen und Kreationen rückläufig Aber es ist natürlich fantastisch, wenn man diese obskuren Plattformen nun ausgräbt und dann einer ganz neuen Generation an Spielern zugänglich macht. Im Westen ist das ja eh alles nie erschienen. Der Virtual Boy ist aber zumindest noch in den USA erschienen (nicht so, dass das traurig ist, dass er nicht in Europa erschienen ist).
Es gibt zu Satallaview ne sehr interessante Doku von DYKG. Die Spiele selbst funktionieren auch alle ohne den Broadcast und im Gegensatz zum Virtual Boy bräuchtest du dafür kein zusätzliches Equipment. Die Hintergründe dürften hier über Jahrzehnte eher verletzter Stolz bei Nintendo sein. Man hat das Thema in den letzten Jahrzehnten gepflegt ignoriert. Yamauchi sah darin eine Revolution, Nintendo investierte ne menge Geld in diese kleine Firma und trotz anfänglich starker Zahlen konnte sich das Format nie durchsetzen. Das ist trotzdem mal wieder ein Stück Videospielgeschichte in den Händen von Nintendo und da sind ne interessanter Titel veröffentlicht worden. Die BS-Zelda Titel mal auf offizieller Hardware spielen zu können wäre einfach mal sehr cool.