Die Demo zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties hat einen Termin und bietet zwei Erlebnisse

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben den Starttermin der kostenlosen Demo zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bekannt gegeben. PC-Spielende dürfen bereits heute ab 16:00 Uhr deutscher Zeit via Steam Hand anlegen.

Die Demo wird wenige Stunden später, ab dem 22. Januar um 6 Uhr, für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar sein. Wichtig ist zu wissen, dass sich Spielstände aus der Demo nicht in die Vollversion übernehmen lassen.

Die Demo bietet einen ersten Einblick in beide enthaltenen Spiele der Zwei-in-eins-Collection. In Yakuza Kiwami 3 erkunden SpielerInnen als Kazuma Kiryu die Region Ryukyu in Okinawa. Dabei wechseln sie dynamisch zwischen dem Dragon-of-Dojima-Kiwami-Stil und dem waffenbasierten Ryukyu-Kampfstil. Außerdem können sie klassische Nebenaktivitäten wie Karaoke, Substories und Outfit-Anpassungen ausprobieren.

Der zweite Teil namenes „Dark Ties“ erlaubt einen ersten Blick auf die neue Geschichte rund um Yoshitaka Mine. In Kamurocho erleben SpielerInnen Auszüge der Handlung, verschiedene Nebenbeschäftigungen und einen Mine-Shoot-Boxing-Kampfstil, der sich deutlich von Kiryu unterscheidet.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties wird für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen. Für PS5 gibt es eine physische Veröffentlichung, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Für Switch 2* gibt es leider nur eine „Game Key Card“-Version.

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio