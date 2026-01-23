Kurzer Teaser, klare Botschaft: Neues großes LEGO-Set zu Mario Kart angeteasert

Was wäre Mario ohne Luigi? Offenbar nicht komplett – zumindest nicht im LEGO-Regal. Nintendo und LEGO haben ein neues großes Mario-Kart-Set angedeutet, bei dem nun auch Marios grün gekleideter Bruder eine Hauptrolle spielt.

Kurzer Teaser, klare Botschaft

Ausgangspunkt ist ein kurzer Teaser auf Twitter: Zu sehen ist das bereits erhältliche „Mario & Standard Kart-Set“, das sich startklar nach vorne dreht. Kurz darauf fährt am Bildrand ein weiteres Kart ins Bild – mit Luigi am Steuer. Mario schaut zu ihm rüber, dann ist Schluss. Mehr braucht es offenbar nicht.

Das ursprüngliche „Mario Kart“-Set erschien im letzten Jahr, richtet sich an Baumeister ab 18 Jahren, besteht aus 1.972 Teilen und kostet rund 170 Euro. Daneben gibt es zwar zahlreiche kleinere Mario-Kart-Sets für Kinder und jüngere Fans – meist im Preisbereich zwischen 20 und 100 Euro – doch der Teaser macht ziemlich deutlich: Auch das Luigi-Set dürfte ein großes Display-Modell für Sammler werden.

Entsprechend ist davon auszugehen, dass sich Preis und Umfang in ähnlichen Regionen wie beim Mario-Set bewegen werden. Offizielle Details zu Teilezahl, Termin oder Preis stehen allerdings noch aus.

LEGO & Nintendo bauen weiter aus

Der Luigi-Auftritt passt gut ins Bild: LEGO und Nintendo bauen ihre Kooperation derzeit kräftig aus. The Legend of Zelda bekommt noch dieses Jahr ein zweites großes Set zur finalen Schlacht gegen Ganon, nachdem 2024 bereits der Große Deku-Baum umgesetzt wurde. Zudem wurden kürzlich die ersten Pokémon-LEGO-Sets angekündigt – inklusive einer hochpreisigen Sammlerstatue mit Glurak, Turtok und Bisaflor.

Der Teaser im Bilde:

via VGC, Bildmaterial: Nintendo