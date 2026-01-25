Die japanischen Verkaufscharts haben einen sechs Jahre alten, neuen Spitzenreiter

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 12. Januar bis zum 18. Januar 2026 liegen vor. Und wir haben einen neuen Spitzenreiter! Wobei, neu trifft es nicht so ganz. Es handelt sich um die „Switch 2“-Edition des ursprünglich 2020 veröffentlichten Animal Crossing: New Horizons.

Neben einem umfangreichen und kostenlosen Update auf Version 3.0 mit zahlreichen neuen Inhalten gibt es auch eine aufgemotzte „Switch 2“-Edition, unter anderem mit Maussteuerung. Über 31.000 japanische KäuferInnen fand die neue „Switch 2“-Edition im japanischen Handel, das reicht für Platz eins.

Auch in Deutschland sorgte Animal Crossing für den stärksten Launch der zurückliegenden Woche, kam hier aber plattformübergreifend nicht an Evergreen Minecraft vorbei. Ansonsten bieten die neuen Charts wenig neue Erkenntnisse.

Hinter Animal Crossing gehen Mario Kart World und Pokémon-Legenden: Z-A ins Ziel. Die alte „Switch 1“-Version von Animal Crossing: New Horizons rückt noch einmal auf Rang vier vor. In der kommenden Woche sehen wir, wie Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Switch 2 im japanischen Handel performt hat.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 01/15/26) – 31.372 (New)

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 17.639 (2.778.889)

[NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 9.990 (1.587.653)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 9.047 (8.343.109)

[SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 8.560 (1.065.074)

[SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 8.415 (249.798)

[NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 8.070 (302.212)

[SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 7.942 (480.491)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.465 (4.133.500)

[SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 4.966 (465.146)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 67.509 (4.165.414) Switch Lite – 12.686 (6.835.611) Switch OLED – 8.631 (9.423.469) PS5 Digital – 6.358 (1.160.742) Switch – 5,917 (20.230.657) PlayStation 5 – 2.378 (5.877.836) PS5 Pro – 1.247 (316.368) Xbox X Digital – 230 (25.090) Xbox Series S – 50 (340.514) Xbox Series X – 23 (323.907) PlayStation 4 – 10 (7.930.186)

via Gematsu, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo