Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit dem Disgaea-Ersatz

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Kyouran Makaism.

  • Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Destiny and Strategy Expansion Pack (PS5, PS4, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]
  • Kyouran Makaism (PS5, Switch 2, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]
  • Dark Atlas: Infernum (PS5) – 6/6/6/6 [24/40]

via Gamefront, Bildmaterial: Kyouran Makaism, Nippon Ichi Software

