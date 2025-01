Diese sechs neuen „Mario Kart“-Sets von LEGO sind ab sofort verfügbar

Das ursprünglich zum Mario-Day 2024 im März angekündigte neue LEGO zu Mario Kart ist ab sofort erhältlich. Sechs unterschiedliche Sets sind jetzt verfügbar, wobei in jeder Preisklasse etwas dabei ist.

Das größte und teuerste Set ist Baby Peach & Grand Prix mit 823 Teilen zu 79,99 Euro. Ihr könnt es jetzt im LEGO-Store* bestellen, ebenso aber auch bei Amazon* – die Sets sind nicht Store-exklusiv. Dieses Set enthält ein Starttor, Fahrbahnbegrenzungen, Siegerpodest sowie nicht zuletzt Wilde Wiggler, die PS-Galeere und das Standard-Bike und einiges mehr. Welche Sets heute noch erschienen sind, erfahrt ihr nachfolgend.

Dieses Set könnt ihr mit weiteren Karts und Figuren ergänzen, damit eure Rennen noch actionreicher werden. Da wartet zum Beispiel Donkey Kong & DK Jumbo, das ihr im LEGO-Store* findet. Es kostet 34,99 Euro und ist im LEGO-Store nicht als exklusiv ausgezeichnet, aber bei Amazon trotzdem derzeit noch nicht zu finden. Donkey Kong kann mit einem roten Panzer schießen und das Feld von hinten aufrollen!

Für 29,99 Euro ergänzt ihr das Fahrerfeld mit Baby Mario und Baby Luigi – dieses Set aus 321 Teilen könnt ihr euch bei Amazon* und im LEGO-Store* sichern. Noch günstiger ist das Standard-Kart, für das ihr bei Amazon* und im LEGO-Store* exakt 19,99 Euro hinlegt. Wer lieber Zweiräder mag, ist mit dem Yoshi-Bike bei Amazon* und im LEGO-Store* sogar für 14,99 Euro dabei.

Last but not least könnt ihr eure Rennstrecke noch mit Toads Werkstatt ergänzen. Denn was ist ein Rennen ohne Boxenstopp? Toads Werkstatt bietet 390 LEGO-Bausteine und kostet 39,99 Euro – auch dieses Set gibt es jetzt im LEGO-Store* und bei Amazon*.

Die Sets kommen ohne Minifiguren. Stattdessen gibt es gebastelte Figuren zu Yoshi, Toad, Lemmy, Donkey Kong, Baby Mario und viele mehr. Dafür bieten die Sets auch eine elektronische Komponente, wenn ihr die Figuren aus den bekannten Mario-Sets benutzt.

Bildmaterial: LEGO