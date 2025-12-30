Warnung: Aktueller, viraler Indie-Hit wird dreist kopiert und mies im eShop verkauft

Um CloverPit, das sich selbst als „dämonischer Abkömmling von Spielen wie Balatro und Buckshot Roulette“ beschreibt, gab es in diesem Jahr einen kleinen Hype. Der Roguelike-Genremix des italienischen Studios Panik Arcade ging viral, wie man so schön sagt.
In einer Gefängniszelle gilt es, in jeder Runde deine Schulden zu begleichen, um den buchstäblichen Absturz ins Bodenlose zu verhindern. Dazu manipuliert ihr Spielautomaten und umgeht Regeln, um Kombos und Glückssträhnen auszulösen. Das ungewöhnliche Konzept führte nicht nur zu einer Million verkauften Einheiten, sondern auch zu fiesen Betrügern.
Im Nintendo eShop findet sich jetzt ein Spiel namens CloverPit Gamble, das sich ganz offensichtlich als Nachahmer präsentiert. Die fiese Falle: Interessierte kaufen das Spiel mal eben, das nicht nur fast wie CloverPit heißt, sondern auch wie CloverPit aussieht. Denn im Sale ist „CloverPit Gamble“ aktuell auch noch. Key-Artwork und Spielebeschreibung passen auf den ersten Blick auch zum Original.
Das Problem: Ihr bekommt nicht, was ihr erwartet. Wie Panik Arcade bei Twitter warnt, handelt es sich eben nicht um das virale CloverPit, denn das ist für Switch gar nicht erhältlich. Das Spiel gibt es bislang nur für PCs, Xbox und Mobilgeräte.
Noch keine Reaktion von Nintendo
„Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass ein gefälschtes Spiel namens ‚CloverPit Gamble‘ im Nintendo eShop für die Switch im Umlauf ist. Dieses Spiel wurde NICHT von uns entwickelt. CloverPit ist aktuell nur für PC, Xbox und Mobilgeräte erhältlich. Bitte kauft nicht bei Betrügern“, warnt Panik Arcade.
Entwickler Panik Arcade machte bereits am 25. Dezember bei Twitter auf das Fake-Game aufmerksam. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels am 30. Dezember ist CloverPit Gamble nach wie vor im Nintendo eShop erhältlich. Zum Vergleich nachfolgend die beiden Key-Artworks von Original und Fake. Besonders fies: Entwickler Evc Studio hat auch Megabonk Smash im eShop veröffentlicht. Ihr ahnt es.
Zum Verifizierungsprozess im Nintendo eShop wirft das alles natürlich Fragen auf. An anderen Stellen wiederum scheint dieser Prozess sensibel zu sein: Zuletzt musste sich das Blackjack-RPG Brave x Junction selbst zensieren, um überhaupt im Nintendo eShop verkauft werden zu dürfen. Für Irritationen sorgte die „Bikini-Blockade“ zu Dispatch im amerikanischen eShop.
Naja geschieht sowas fast wöchentlich. So gut wie alles, was auch nur halbwegs beliebt ist, wird lieblos, wahrscheinlich mit KI, hingerotzt und im E-Shop verkauft. Das ist wirklich furchtbar geworden. Bei einem bin ich ja auch etwas drauf reingefallen, was aber daran liegt, dass ich vom Orginalen Spiel nie gehört hatte 😅 Das war eben dieses Viking Colony Aufbauspiel, wo ich aber schon mit Mist gerechnet hab und nur neugierig war. Hät ich vom Original gewusst, hät ichs aber natürlich auch gelassen^^
Es ist wirklich schwer den Überblick zu behalten. Ich glaube vom Blue Prince gabs auch schon eine billige Kopie.
Da muss ich nochmal das Wukong Spiel etwas loben, dass das wenigstens ein komplett anderes Genre einschlägt xD
Ändert aber nichts daran, dass da dringend was im E-Shop passieren muss. Sowas hat Nintendo gefälligst zu prüfen, gerade als Firma, die sich so vehement für Copyright einsetzt. Aber wahrscheinlich hört dieser Einsatz ganz plötzlich auf, wenn es nicht um die eigenen Copyrights geht... 😅
Bin jedenfalls froh, dass in diesem Fall der Entwickler sich dagegen einsetzt. Das tun halt leider die wenigsten, Wahrscheinlich, weil sies entweder nicht mitbekommen oder einen Kampf gegen Windmühlen vermuten, der den Aufwand nicht wert ist. Dabei dürfte das Nintendo wohlam ehesten zum Handeln bringen, wenn sich mal alle geschlossen dafür einsetzen würden. Es sind nämlich wirklich wirklich viele betroffen. Das zeigt halt wieder die Schattenseiten von KI. Und diese bestehen wie immer, vor Allem aus dem Faktor Mensch^^
Ich wollte mir vor einigen Wochen auch MiSide im eShop kaufen, aber den Titel gibt es nicht bei Nintendo und wohl nur auf Steam. Da bin ich auch erstmals so wirklich mit diesen ganzen Slop in Kontakt gekommen. Da gab es 1 oder 2 Titel, die so ähnlich heißen, die Screenshots sehen ähnlich aus, die Idee wurd nur halt geklaut und wird für (meist) weniger Geld verkauft. Ich meide eh den eShop von Nintendo wie die Pest, das ist die absolute Hölle, wenn man mal "stöbern" will.
Was hier noch interessant ist: Diese dreiste Kopie hatte es schon im PlayStation Store lange versucht, bevor es auf Xbox die erste offizielle Version für Konsolen vor einigen Wochen gab. Dort wurde es meines Wissens unlängst entfernt und nun versucht man es im sowieso dafür anfälligen eShop noch einmal.
Nur der Entwickler und Microsoft wissen, ähnlich wie bei Nintendo und Hades II, wie lange diese Konsolen-Exklusivität andauern wird. Aber man sieht ja, mittlerweile schrecken solche Knock-Off's nicht einmal vor riesigen IP's zurück.
Ich hab in Clover Pit dieses Jahr knapp 20 Stunden investiert und warte auf den DLC. Für mich war das ne überraschende Entdeckung.