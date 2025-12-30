Warnung: Aktueller, viraler Indie-Hit wird dreist kopiert und mies im eShop verkauft

Um CloverPit, das sich selbst als „dämonischer Abkömmling von Spielen wie Balatro und Buckshot Roulette“ beschreibt, gab es in diesem Jahr einen kleinen Hype. Der Roguelike-Genremix des italienischen Studios Panik Arcade ging viral, wie man so schön sagt.

In einer Gefängniszelle gilt es, in jeder Runde deine Schulden zu begleichen, um den buchstäblichen Absturz ins Bodenlose zu verhindern. Dazu manipuliert ihr Spielautomaten und umgeht Regeln, um Kombos und Glückssträhnen auszulösen. Das ungewöhnliche Konzept führte nicht nur zu einer Million verkauften Einheiten, sondern auch zu fiesen Betrügern.

Im Nintendo eShop findet sich jetzt ein Spiel namens CloverPit Gamble, das sich ganz offensichtlich als Nachahmer präsentiert. Die fiese Falle: Interessierte kaufen das Spiel mal eben, das nicht nur fast wie CloverPit heißt, sondern auch wie CloverPit aussieht. Denn im Sale ist „CloverPit Gamble“ aktuell auch noch. Key-Artwork und Spielebeschreibung passen auf den ersten Blick auch zum Original.

Das Problem: Ihr bekommt nicht, was ihr erwartet. Wie Panik Arcade bei Twitter warnt, handelt es sich eben nicht um das virale CloverPit, denn das ist für Switch gar nicht erhältlich. Das Spiel gibt es bislang nur für PCs, Xbox und Mobilgeräte.

Noch keine Reaktion von Nintendo

„Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass ein gefälschtes Spiel namens ‚CloverPit Gamble‘ im Nintendo eShop für die Switch im Umlauf ist. Dieses Spiel wurde NICHT von uns entwickelt. CloverPit ist aktuell nur für PC, Xbox und Mobilgeräte erhältlich. Bitte kauft nicht bei Betrügern“, warnt Panik Arcade.

Entwickler Panik Arcade machte bereits am 25. Dezember bei Twitter auf das Fake-Game aufmerksam. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels am 30. Dezember ist CloverPit Gamble nach wie vor im Nintendo eShop erhältlich. Zum Vergleich nachfolgend die beiden Key-Artworks von Original und Fake. Besonders fies: Entwickler Evc Studio hat auch Megabonk Smash im eShop veröffentlicht. Ihr ahnt es.

Zum Verifizierungsprozess im Nintendo eShop wirft das alles natürlich Fragen auf. An anderen Stellen wiederum scheint dieser Prozess sensibel zu sein: Zuletzt musste sich das Blackjack-RPG Brave x Junction selbst zensieren, um überhaupt im Nintendo eShop verkauft werden zu dürfen. Für Irritationen sorgte die „Bikini-Blockade“ zu Dispatch im amerikanischen eShop.

Die Artworks:

Bildmaterial: CloverPit, CloverPit Gamble, Panik Arcade, Evc Studio, Nintendo