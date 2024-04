Nach Kritik am Erstling: Kingdom Come Deliverance II soll eine „breite Palette an Ethnien“ bieten

Vielleicht erinnert ihr euch an die Kontroverse rund um Kingdom Come: Deliverance vor seiner Veröffentlichung. 2018 wurde Chef-Entwickler Daniel Vavra scharf kritisiert, sah sich Vorwürfen des Rassismus und Sexismus ausgesetzt und soll das Spiel nach seiner Ideologie eingefärbt haben. Ein deutscher Blogbeitrag von Jan Heinemann brachte den Ball damals ins Rollen, anschließend berichtete die GameStar ausführlich.

Das muss man nicht alles wissen, kann man aber wissen, wenn man jetzt die aktuellen Interviews zu Kingdom Come: Deliverance II liest. Gegenüber IGN verspricht Tobias Stolz-Zwilling von Entwickler Warhorse Studios eine „breite Palette an Ethnien und unterschiedlichen Charakteren“ für das neue Spiel.

IGN erinnert daran, dass zur Veröffentlichung des Erstlings „viel über die Philosophie der historischen Genauigkeit diskutiert“ wurde, „vor allem im Hinblick auf das Fehlen von farbigen Personen“. Man fragt, ob sich hier die Ansätze geändert hätten.

Stolz-Zwilling erklärt, die Geschichte und Handlung von „KCD“ hätten sich weiterentwickelt. „Wie bereits erwähnt, begibt sich Henry auf eine Reise vom Land und den lokalen Streitigkeiten in eine relativ kosmopolitische Stadt, die vom eindringenden König belagert und besetzt wird. Natürlich kann man an einem solchen Ort ein breites Spektrum an Ethnien und unterschiedlichen Charakteren erwarten, denen Henry auf seiner Reise begegnet“, so Stolz-Zwilling.

„Wir versuchen, eine realistische, eindringliche und glaubwürdige mittelalterliche Welt darzustellen, die nach bestem Wissen und Gewissen rekonstruiert wird“, verspricht er weiter. Man habe deshalb nicht nur einen eigenen Historiker im Haus, sondern arbeite auch sehr eng mit Universitäten, Historikern, Museen und einer „Gruppe von Experten verschiedener Ethnien“ und religiöser Überzeugungen zusammen. Diese ziehe man als externe Berater aktiv in die Entwicklung ein.

Kingdom Come: Deliverance II soll noch 2024 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen. Es handelt sich um eine direkte Fortsetzung, die aber so entwickelt und geschrieben sei, dass sie sowohl für Neueinsteiger als auch langjährige Fans geeignet ist.

Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance II, Warhorse Studios, Plaion