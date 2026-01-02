Diese „nervige“ E-Mail von Nintendo habt ihr hoffentlich nicht gelöscht

Das ist typisch Neujahr: In euer E-Mail-Postfach flattern unzählige E-Mails diverser Firmen, bei denen ihr irgendwann mal eure E-Mail-Adresse hinterlegt und ein „falsches“ Häkchen gesetzt habt. Dazu gehörte gestern auch eine E-Mail von Nintendo, die ihr hoffentlich nicht wie all die anderen E-Mails ungelesen gelöscht habt.

Denn ein Blick in diese E-Mail lohnt sich! Neben dem Verweis auf die aktuellen Festtagsangebote* und den Link zu einem schicken „2026“-Hintergrundbild für euren Desktop oder euer Smartphone enthielt diese E-Mail auch einen individuellen Code für 100 Platin-Punkte für euren „My Nintendo“-Account.

Ihr habt die E-Mail schon gelöscht? Dann schnell aus dem Papierkorb holen! Der Code verfällt am 31. Januar 2026. Diese Punkte lassen sich später für verschiedene Gratis-Prämien einsetzen. Zuletzt konntet ihr euch so einen limitierten Samus-Pin zu Metroid Prime 4: Beyond.

Übrigens – und auch darauf weist die E-Mail noch einmal hin: „Ein Rückblick auf deine Spielestatistik des gesamten Jahres 2025 wird diesen Januar zur Verfügung stehen!“ In den Vorjahren hatte Nintendo diesen Jahresrückblick wie auch andere Hersteller schon im Dezember zur Verfügung gestellt.

Um die E-Mail zu erhalten, benötigen Nutzer nicht nur einen aktiven „My Nintendo“-Account, sondern müssen auch in den Datenschutzeinstellungen den entsprechenden E-Mail-Empfang aktiviert haben.

