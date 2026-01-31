Auf das PayPal-Gacha folgt jetzt der nächste kuriose Bug in Arknights: Endfield

Arknights: Endfield ist vor einer Woche gestartet und kämpft seitdem mit allerlei kuriosen Bugs. Ein japanischer Spieler von Arknights: Endfield hat kürzlich einen kuriosen Fehler entdeckt, der sämtliche Charaktere im Spiel mit blauer Haut darstellt – und hielt das zunächst für ein bewusstes, Alien-artiges Design.

Twitter-Nutzer Hatomugi bemerkte erst nach einigen Stunden auf Talos-II, dass mit den Charaktermodellen wohl etwas nicht stimmt. Da Endfield im Weltall spielt, fiel ihm der Bug nicht auf – dass Figuren wie der Endministrator und Perlica im Tutorial Alien-artig blaue Haut haben, erschien ohne direkten Vergleich plausibel.

„Seit ich das Spiel gestartet habe, waren aus irgendeinem Grund alle Charaktere blauhäutig. Ich dachte nur: ‚Ah, das ist wohl so ein Dämonen-Design wie in Shinra Bansho Chocolate.‘ Aber wenn man so darüber nachdenkt – auf keinem der offiziellen Artworks gibt es blaue Haut. Irgendwas stimmt hier also nicht! (Aber ehrlich gesagt … so schlecht sieht das gar nicht aus.)“, schreibt Hatomugi.

Doch auch die blauen Äpfel machten ihn nicht stutzig. In einer Fantasy-Welt im Weltall sind blaue Äpfel allerdings ebenfalls möglich. Ein genauerer Blick auf die Screenshots zeigt dann aber, dass neben den Figuren auch Outfits, Waffen, Accessoires und sogar die Benutzeroberfläche verfärbt waren – etwa die sonst gelben UI-Elemente im Operator-Menü oder das Freundesmenü, in dem das Endministrator-Symbol blau leuchtete. Auf seinen Beitrag meldeten sich weitere Nutzer zu Wort, welche denselben Fehler hatten.

Vermutlich ein Fehler bei Intel-Grafikkarten

Dennoch scheint der kuriose Bug sehr selten zu sein und tritt nun in bestimmten Konstellationen auf. Bisher nicht bestätigt, aber ein wirksamer Workaround für Intel-Grafik-Nutzer scheint zu sein, die aktuelle Treiberversion zu deinstallieren und stattdessen eine ältere Treiberversion zu nutzen.

Anderen Nutzern half dieser Trick nicht weiter, für sie schaffte kurioserweise nur eine Umstellung auf den älteren DirectX-11-Renderer Abhilfe. Offenbar hat Intels Treiber-Team zumindest hier gute Arbeit geleistet, denn DirectX-9- und -11-Titel galten bis vor Kurzem noch als eine Schwäche der Intel-Grafikkarten.

via Automaton Media, Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour