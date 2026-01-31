Keiner weiß, warum: Aber es gibt bald eine neue Version von Final Fantasy VII für PCs

Kennt ihr die „Final Fantasy VII – 2013 Edition“ schon? Ihr kennt sie. Das ist das Spiel, dass es schon seit über 10 Jahren bei Steam gibt. Square Enix wird diese Verkaufsversion aber bald umbenennen. Der Grund dafür ist, dass Square Enix eine neue Version von Final Fantasy VII auf Steam veröffentlicht.

Die Ankündigung ist ausführlich, bietet aber kaum Hintergründe. Und so fragen sich Fans: Was genau ist neu an der neuen Version? Die bald erscheinende, neue Version wird dann auf den Namen „Final Fantasy VII“ hören und anschließend verkauft. Der Verkauf der alten Version wird dann eingestellt.

Warum Square Enix die alte Steam-Version nicht einfach per Update auf die neue Steam-Version bringt? Das wissen wir nicht. Welche Neuerungen die neue Version bietet? Nein, das wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass es Einschränkungen gibt. So sind die Speicherdaten zwischen beiden Versionen nicht kompatibel.

Wer die alte Version besitzt, behält auch weiterhin Zugriff auf die dann „Final Fantasy VII – 2013 Edition“ genannte Version in seiner Bibliothek und kostenlos Zugriff auf die neue Version. Wer dann beide Versionen hat, kann auch auf beide zugreifen. Klingt alles irgendwie verrückt, aber so ist es.

In den sozialen Medien spaßen Fans, die neue Version wird die Moiren hinzufügen. Andere vermuten, die Steam-Version wird um „Quality of Life“-Features erweitert, welche auch die Switch- und PlayStation-Versionen bieten. Wir werden warten müssen, bis die neue Version tatsächlich verfügbar ist. Wenn uns Square Enix dann nicht kommuniziert, wo die Unterschiede liegen, dann werden es ganz sicher Fans schnell herausfinden.

Bildmaterial: Square Enix, Final Fantasy VII