Level-5 tut es schon wieder: Der große „Kickoff“ zu Holy Horror Mansion wird verschoben

Level-5 arbeitet an einem neuen Yo-kai Watch. Ganz konkret heißt das neue Spiel Holy Horror Mansion und ist inspiriert vom Vermächtnis von Yo-kai Watch. Das kündigte man schon im September 2024 an, seitdem warten Fans auf Neuigkeiten.

Die sollte es eigentlich schon im Frühjahr geben, dazu hatte Level-5 ein großes „Cross-Media Showcase“ angekündigt, mit Details zum Spiel, zu Merchandise und zu Medienplänen. Der große „Kickoff“ wurde dann auf Herbst 2025 verschoben. Nun nähern wir uns dem Jahresende – und ihr ahnt es.

Level-5 hat das Showcase auf 2026 verschoben. Man bedaure, mitteilen zu müssen, dass die Präsentation auf 2026 verschoben wurde und entschuldige sich für die Verzögerung. Details gibt es nicht. Inzwischen sind Level-5-Fans von solchen Verschiebungen allerdings kaum noch beunruhigt.

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin wurde einige Male verschoben und wurde ein großer Erfolg. Auch das zuletzt veröffentlichte Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße kam sehr gut bei Fans an. Verschiebungen gehören inzwischen für Fans des Entwicklers von Spielen wie Professor Layton dazu.

In einem Gespräch mit Denfaminicogamer Channel sprach Level-5-CEO Akihiro Hino in diesem Jahr bereits offen über die Gründe für diese auffällig häufigen und wiederholten Verschiebungen und warum „einfach später ankündigen“ nicht immer die Lösung sei.

Das ist Holy Horror Mansion

Im ersten Trailer lernten wir Ten Lordland kennen, der mit seiner Familie in einem Apartment ganz oben in einem Hochhaus wohnt. Seine Großmutter ist die Vermieterin und so führt die Familie ein recht unbeschwertes Leben.

Außer, dass dieses Hochhaus auch der Zugang zu einer Unterwelt ist. Dort findet Ten Lordland eine Kamera in einem verschlossenen Raum und das Abenteuer beginnt. Er trifft auf kleine Geister, von denen er lernt, dass er auch ihr Freund sein kann.

Bildmaterial: Holy Horror Mansion, Level-5