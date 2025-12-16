PlayStation und seine Partner schicken euch Dutzende schöne Weihnachtsgrüße

Nur noch gut eine gute Woche bis Heiligabend – und während viele von uns noch nach den letzten Geschenken suchen, feiert das „PlayStation Blog“-Team schon jetzt. Gemeinsam mit zahlreichen Partnerstudios hat man über 90 weihnachtliche Grußkarten gesammelt, die ab sofort für alle verfügbar sind.

Von Level-5 über Bandai Namco bis hin zu Sega und Team ASOBI. Wer also noch eine hübsche digitale Karte für FreundInnen, Familie oder seine Gaming-Besties braucht, wird hier definitiv fündig. Die Motive reichen von niedlich über witzig bis klassisch verspielt – genau das, was man zum Jahresende erwartet.

Perfekt zum Verschicken – oder einfach zum Anschauen

Im Blog bedankt sich PlayStation außerdem bei der Community für ein ereignisreiches Gaming-Jahr 2025 und wünscht schon jetzt frohe Festtage. Dazu heißt es: „Wir können nicht anders, als auf die unglaublichen Gaming-Erinnerungen aus dem Jahr 2025 zurückzublicken. (…) Also schnapp dir eine Tasse Kakao und genieß die diesjährige Sammlung von Weihnachtsgrüßen. Auf das Jahr 2026!“

Wenn ihr also noch etwas Festtagsstimmung braucht – oder selbst welche verschicken wollt – schaut unbedingt im PlayStation Blog vorbei. Welche Karte ist denn euer Favorit? Nachfolgend haben wir mal vier bunte Vertreter herausgepickt!

Einige der Karten:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment