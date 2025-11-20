Level-5 ist zurück: Die „Professor Layton“-Macher landen den nächsten Überraschungshit

Es hatte sich schon vor einigen Tagen angedeutet: Das neue Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße läuft trotz aller Befürchtungen ganz stabil. Das zeigt sich jetzt auch in den ersten konkreten Verkaufszahlen.
Wie Entwickler Level-5, einst die Schöpfer von klangvollen Spielen wie Ni no Kuni, Professor Layton und Yo-kai Watch, heute stolz bekannt geben, hat sich das neue „Inazuma Eleven“ weltweit schon über 500.000 Mal verkaufen können.
Dabei gab es durchaus Grund daran, an diesem Erfolg zu zweifeln. Erstmals angekündigt wurde das Spiel nämlich 2016. Seitdem gab es nur eines zuverlässig: die nächste Verschiebung. Zum Launch gab es dann keinerlei Reviews – zusammengenommen alles andere als gute Vorzeichen.
Doch das kannten Level-5-Fans schon von Fantasy Life i: Die Zeitdiebin. Dort verlier die Entwicklungsgeschichte ähnlich holprig, dann gab es keine Testberichte zum Start – aber zufriedene Fans und viel Mund-zu-Mund-Marketing. Auch beim neuen Inazuma Eleven scheint das zu klappen.
In der Spitze fast 53.000 gleichzeitige SpielerInnen bei Steam und fast 5.000 User-Bewertungen, die im Schnitt „sehr positiv“ sind, waren bereits Vorboten der heute verkündeten, starken Verkaufszahlen. Gleichwohl: Wo nach der langen Entwicklungsdauer der Break-Even-Point für Level-5 ist, das weiß aktuell wohl nur das Studio selbst.
Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5
3 Kommentare
überraschend ist das nun weniger. Die Reihe war ja ohnehin stets erfolgreich. Weiß aber gar nicht wie viel die 500k im Vergleich sind. Kp wieso aber irgendwie kommts mir nach eher verhältnismäßig wenig für Inazuma Eleven vor. Aber solang level 5 zufrieden ist, scheints wohl zu passen.
Schön, dass, wie gedacht, die Delay für besser Spiele Strategie weiterhin aufgeht.
Hoffentlich ist Decapolice als nächstes dran. Da wirds nochmal spannender, so als unbeschriebenes Blatt^^
Liegt alles im Auge des Betrachters, aber dass sich 500.000 Menschen ohne jede Review zum Launch (!) an ein Vollpreisspiel wagen, das fast 10 Jahre in Entwicklung war und dessen Marke etwa genauso lange nahezu brach liegt, finde ich persönlich schon überraschend. Sagen wir, überraschend mutig. Auch nach der "Fantasy Life"-Geschichte noch. Klar, es gab die Beta, aber das ist dann doch was für Hardcore-Fans. Da werden wohl kaum alle 500.000 reingespielt haben.
Ich wills nicht schmälern oder zur Sensation hochlabern, aber ich persönlich hätte definitiv noch auf Reviews gewartet in den ersten Tagen, und ich war großer Fan der ersten "Inazuma Eleven"-Spiele! Inzwischen wird es aber wohl auch ohne Reviews eine Dynamik wie Fantasy Life i annehmen. Was fein ist, wenn es gut ist. Umso besser. Habe bei Twitter aber erfahren, dass die deutsche Lokalisierung sehr mies sein soll?
oha das war echt schon so lang? xD Schon verrückt aber vielleicht wars auch gut fürs Franchise. Damals hat Level ja immer den Fehler gemacht alles direkt zu Tode zu melken...^^
Hab nun auch nochmal geguckt... Vorgänger verkaufte sich ebenfalls über ne halbe Mio zum Launch. Also passt ins Bild.
Denke aber es ist da einfach ähnlich, wie es bei Pokemon auch wär. Fans der Reihe brauchen kein Review, die kaufens und freuen sich einfach direkt, dass was neues kommt. Wo Inazuma Eleven drauf steht, ist halt auch Inazuma Eleven drin. (wobeis hier dann eher die Überraschung gibt, dass noch viel mehr drin zu sein scheint^^) Wenn ein neues Yokai Watch rauskommen würde, würde es wohl ähnlich aussehen. Ich habe eher das Gefühl Level 5 wird etwas unterschätzt, aufgrund der letzten Jahre, wo es eher still und problematisch um sie stand. Zur DS/3DS Zeit haben die aber wirklich sehr beliebte Franchises ausm Boden gestampft und wenn man dann noch die große Verbreitung der Switch dazu nimmt, wodurch sicherlich viele neue Interessanten angelockt werden oder vielleicht auch Leute, die die Spiele gar nicht kannten, sondern nur andere Medien dazu...
So oder so, ändert nichts an den Erfolg. Bleibt nur wirklich die Frage, was es mit den wenigsten Reviews auf sich hat bei Level 5 zur Zeit? Ob sich das weiter durchziehen wird bei deren nächsten Releases? Definitiv ein einzigartiger Weg seine Spiele zu bewerben...