Level-5 ist zurück: Die „Professor Layton“-Macher landen den nächsten Überraschungshit

Es hatte sich schon vor einigen Tagen angedeutet: Das neue Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße läuft trotz aller Befürchtungen ganz stabil. Das zeigt sich jetzt auch in den ersten konkreten Verkaufszahlen.

Wie Entwickler Level-5, einst die Schöpfer von klangvollen Spielen wie Ni no Kuni, Professor Layton und Yo-kai Watch, heute stolz bekannt geben, hat sich das neue „Inazuma Eleven“ weltweit schon über 500.000 Mal verkaufen können.

Dabei gab es durchaus Grund daran, an diesem Erfolg zu zweifeln. Erstmals angekündigt wurde das Spiel nämlich 2016. Seitdem gab es nur eines zuverlässig: die nächste Verschiebung. Zum Launch gab es dann keinerlei Reviews – zusammengenommen alles andere als gute Vorzeichen.

Doch das kannten Level-5-Fans schon von Fantasy Life i: Die Zeitdiebin. Dort verlier die Entwicklungsgeschichte ähnlich holprig, dann gab es keine Testberichte zum Start – aber zufriedene Fans und viel Mund-zu-Mund-Marketing. Auch beim neuen Inazuma Eleven scheint das zu klappen.

In der Spitze fast 53.000 gleichzeitige SpielerInnen bei Steam und fast 5.000 User-Bewertungen, die im Schnitt „sehr positiv“ sind, waren bereits Vorboten der heute verkündeten, starken Verkaufszahlen. Gleichwohl: Wo nach der langen Entwicklungsdauer der Break-Even-Point für Level-5 ist, das weiß aktuell wohl nur das Studio selbst.

Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5