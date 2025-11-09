Nintendo bleibt der „Switch“ treu – weitere neue Spiele für die alte Konsole sollen kommen

Im Zuge der Veröffentlichung des aktuellen Finanzberichts bekamen Aktionärinnen und Aktionäre sowie Journalisten wie gewohnt die Möglichkeit, Fragen an das Management zu stellen – und dabei kam eine interessante Information ans Licht: Nintendo arbeitet weiterhin an neuen Spielen für die erste Switch, obwohl die Nachfolgerkonsole Switch 2 mittlerweile schon rund fünf Monate auf dem Markt ist.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erklärte, dass die internen Entwicklungsressourcen zwar hauptsächlich auf die Switch 2 übergegangen seien, die Unterstützung für die alte Switch aber noch nicht endet. Einige neue Titel für die nun acht Jahre alte Konsole seien bereits in Planung.

„Aufgrund steigender Entwicklungskosten und längerer Produktionszyklen wird es zunehmend schwieriger, kontinuierlich neue Spiele zu veröffentlichen“, so Furukawa. „Da die Switch 2 abwärtskompatibel ist, möchten wir auch neuen Konsolenbesitzern Switch-Spiele empfehlen. So können wir das Momentum beider Plattformen aufrechterhalten.“

Balance zwischen alt und neu

Auch Shinya Takahashi, Senior Managing Executive Officer bei Nintendo, betonte, wie wichtig es sei, alte Titel weiter zu pflegen – etwa durch Updates und zusätzliche Inhalte, wie das kommende Animal Crossing: New Horizons 3.0-Update zeigt. Parallel arbeite man daran, neue Partnerschaften zu fördern und bestehende Kooperationen auszubauen.

Tatsächlich sind Nintendo-Fans ohne Switch 2 aktuell noch ganz gut dran. Spiele wie Pokémon-Legenden: Z-A oder Metroid Prime 4: Beyond erscheinen noch „cross-gen“ und mit Tomodachi Life: Living the Dream und Rhythm Heaven Groove gibt es 2026 sogar schon zwei Spiele, die speziell noch für die „alte“ Switch entwickelt werden.

Im Rahmen des Finanzberichts gab es übrigens noch mehr spannende Einblicke. In den letzten Tagen haben wir bereits z. B. über die starken Verkaufszahlen der Switch 2 oder Nintendos Filmpläne für die kommenden Jahre berichtet. Wie seht ihr das – freut ihr euch, dass Nintendo die alte Switch weiter unterstützt, oder sollte man sich jetzt ganz auf die Switch 2 konzentrieren?

