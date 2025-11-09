Alchemie für zu Hause: Mit dem „Dragon Quest“-Alchemietopf kocht ihr Ramen in der Mikrowelle

In Japan gibt es häufiger mal kurioses Merchandise. Diesmal stellen Taito und Square Enix einen AM-Alchemietopf im „Dragon Quest“-Design angekündigt, mit dem man tatsächlich Instant-Ramen in der Mikrowelle zubereiten kann.

Das Produkt erscheint Ende November 2025 als Preisartikel. Wie viel er kosten wird und ob man ihn importieren kann, ist derzeit unbekannt, denn vorerst wird er von Taito Prize vertrieben. Dort stellt man Preise für die „Game Centers“ oder Spielhallen von Taito und SEGA her.

Diese Preise sind oft spezielle Merchandise-Artikel oder Sammlerstücke, die Spieler als Belohnung für Erfolge oder das Gewinnen von Spielen (zum Beispiel Greifer- oder UFO-Catcher-Spielen) erhalten können. Oft sind die Preise in Japan nicht direkt käuflich, sondern werden als Gewinne vergeben und sind oft limitiert oder exklusiv erhältlich. Auf genau solche Produkte hat sich Meccha-Japan* spezialisiert, ihr solltet bei Interesse die Augen offen halten!

Die Anwendung des Geräts ist fast so einfach wie im Spiel Dragon Quest VIII: In den mikrowellengeeigneten Alchemietopf gibt man zuerst die richtige Menge an Wasser und Instant-Ramen. Dann setzt man den Deckel auf und stellt ihn in die Mikrowelle. Nach dem Erhitzen kann man den Deckel abnehmen, Garnierungen hinzufügen und den Topf direkt als Schüssel zum Essen verwenden. Fast so einfach, wie Items im virtuellen Topf herzustellen.

Taito und Square Enix verwandelten den Alchemietopf bereits in der Vergangenheit in ein Küchenutensil: Im August 2024 erschien bereits eine Eismaschine in derselben Form. Diese hatte einen Griff zum Rühren und oben saß ein Dragon Quest-Schleim darauf. Der Dragon Quest AM Alchemy Pot Ramen Maker erscheint in Japan gegen Ende November 2025.

via Siliconera, Taito, Bildmaterial: Square Enix, Taito