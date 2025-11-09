„Final Fantasy, aber nur die Bosskämpfe“ – Taktik-Roguelike erinnert an PSone-Ära

Eclipse Breaker will ganz gezielt den Eindruck erwecken, als hätte man ein vergessenes PlayStation-Spiel wiederentdeckt. Nicht nur optisch, auch spielerisch will das taktische Roguelike dabei an die alte PSone-Ära anknüpfen. Der Selling-Point: „Final Fantasy, aber nur die Bosskämpfe“.

In Eclipse Breaker schlüpft ihr in die Rolle von Ember, einer Wächterin, die in einer untergegangenen Welt darum kämpft, ihre Macht zurückzuerlangen. Jede Begegnung soll sich wie ein „Final Fantasy“-Bosskampf spielen und kombiniert schnelles Agieren mit Strategie-Elementen in einem modernisierten „Active Time Battle“-System, das sich neben Final Fantasy VII auch an Klassikern wie Chrono Trigger und Parasite Eve orientiert.

Die Geschichte des Spiels soll gezielt mit Genre-Tropen spielen und entfaltet sich in Fragmenten, die sich zwischen den einzelnen Durchläufen verändern. Ember trifft im Verlauf ihrer Reise auf die Geister gefallener Gefährten, deren Kräfte sie nutzen kann, um neue Angriffe zu entfesseln.

SpielerInnen stellen sich dabei einer Vielzahl unterschiedlicher Gegner und riesiger Bosse, während sie versuchen, die Sonne in einer Welt der Finsternis zurückzubringen. Für 11,79 Euro ist Eclipse Breaker bei Steam erhältlich. Zum Launch gibt es noch die obligatorischen 10 Prozent Rabatt. Eine spielbare Demo ist ebenfalls bei Steam verfügbar!

Ein Trailer:

Bildmaterial: Eclipse Breaker, Lunar Workshop