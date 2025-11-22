Das „Stellar Blade“-Sequel soll dem Erstling treu bleiben, aber die Action weiterentwickeln

Es ist schon lange kein Geheimnis, dass das koreanische Studio Shift Up an einer Fortsetzung zum erfolgreichen wie beliebten Stellar Blade arbeitet. Jetzt gibt es dazu Neuigkeiten vom Studio selbst, das auf seiner Website zu einer großen Einstellungswelle einlädt.

In dem Aufruf auf der offiziellen Website sucht man eine breite Palette an talentierten, neuen Mitarbeitenden aus verschiedensten Bereichen. Dazu zählen konkret 3D-Background-Artists, 3D-Character-Artists, Monster Battle Designer, Level-Designer, aber auch Engine-Programer und Komponisten.

In der beigefügten Beschreibung zum Projekt, an dem diese Mitarbeitenden arbeiten sollen, heißt es: „Der nächste Teil von Stellar Blade, der derzeit bei Shift Up entwickelt wird, ist ein AAA-Multiplattform-Action-Spiel, der die Welt des weltweiten Hits Stellar Blade erweitert.“

Und weiter: „Das Spiel soll auf verschiedenen Plattformen, darunter Konsolen und PCs, erscheinen und wird die stylische Action und die narrativ geprägte Welt seines Vorgängers beibehalten, während es gleichzeitig ein weiterentwickeltes Action-Gameplay-Erlebnis bietet“, so die Übersetzung aus dem Koreanischen von Genki.

Stellar Blade ist nach wie vor für PS5 und PCs erhältlich. Ob das Sequel gleich zum Start für weitere Plattformen erscheint, bleibt also noch offen. Schon im Mai kündigte man jedenfalls an, dass das Sequel noch vor 2027 erscheinen solle. Weiterhin will man auch daran arbeiten, die Basis des Erstlings zu erweitern.

Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up