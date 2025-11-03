Das neue Tomb Raider von Crystal Dynamics ist trotz Amazon-Turbulenzen wohlauf

Kürzlich kündigte Amazon an, über 14.000 Mitarbeitende unternehmensweit zu entlassen. Amazon Games war von den Kürzungen besonders betroffen, da die Studios in Irvine und San Diego erhebliche Personalreduzierungen hinnehmen mussten.

Aufgrund der Stellenstreichungen im Studio in Irvine erhält etwa das MMORPG New World: Aeternum von Amazon Games keine weiteren Inhaltsupdates mehr. Zudem wurde dem Vernehmen nach ein „Herr der Ringe“-MMO eingestellt. Während Amazon Games seinen Fokus auf Amazon Luna und andere Projekte verlagert, soll die laufende Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics allerdings fortgesetzt werden.

Laut einer internen Mitteilung von Amazon-Manager Steve Boom arbeitet Amazon weiterhin mit externen Partnern an zukünftigen Projekten, darunter auch mit Crystal Dynamics am nächsten Tomb-Raider-Spiel. Weitere Details zu diesem Projekt wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich bekannt, dass das nächste Tomb Raider auf Unreal Engine 5 basiert und ein Einzelspieler-Abenteuer werden wird. Lara Crofts Aussehen im nächsten Spiel kombiniere ihr Outfit aus der „Survivor“-Trilogie mit ihrem ursprünglichen Design, bestehend aus einem hellblauen Tanktop, braunen Cargoshorts, einem Rucksack und dem ikonischen Pistolen-Doppel.

Übrigens: Die Live-Action-Serie zur Marke fand erst kürzlich ihre Lara Croft. Mit „The Crypt of Chronos“ startete zudem erst kürzlich ein Brettspiel-Projekt zur Marke auf Kickstarter.

