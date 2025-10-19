Die „Senran Kagura“-Ära ist noch nicht zu Ende: Neues Spiel für 2026 angekündigt

Die „Senran Kagura“-Serie ist nur noch ein Schatten aus den erfolgreichsten Zeiten, was vermutlich auch daran liegt, dass Schöpfer Kenichiro Takaki nicht mehr in Amt und Würden ist. Zuletzt stellte Marvelous den Mobile-Titel Shinobi Master Senran Kagura New Link ein, wenngleich auf vorbildliche Weise.
Doch damit ist die „Senran Kagura“-Ära nicht zu Ende. Marvelous und Entwickler Honey Parade haben jetzt Project N angekündigt, ein neues Spiel der Reihe für Mobilgeräte, das 2026 erscheinen soll.
Project N erzählt demnach die Geschichte von fünf neuen Shinobi-Mädchen, drei Jahre nach den Ereignissen von Shinobi Master Senran Kagura New Link. Das Charakterdesign stammt von Nan Yaegashi. Auch die aus dem Vorgänger bekannten Gekkou und Senkou sind mit von der Partie.
Gematsu zitiert aus der Pressemeldung: „Neue Shinobis, eine neue Schule und ein mysteriöses Mädchen im Teaser-Bild … Detaillierte Informationen wie der offizielle Titel und das Veröffentlichungsdatum werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.“
Bildmaterial: Senran Kagura Project N, Marvelous, Honey Parade
Na toll... nur nen Mobile Spiel... und ich hatte mich bei der Überschrift schon gefreut und mich gefragt, ob man das einst angekündigte Senran Kagura 7even doch noch mal bringen wird -,- Weiß gar nicht, ob das offiziell mal abgebrochen wurde.
Finde es immer noch sehr schade, dass man die Reihe so plötzlich fallen ließ, woraufhin Takaki glaube ich auch erst gegangen ist, wobei ich mir da gerade nicht sicher bin.
Die Reihe hat so viel Potenzial aber man machte irgendwie nie genug raus, da man nach dem großartigen Burst den Fokus immer weiter von der Story entfernte, obwohl gerade die da so gut war. Würde mir echt wieder nen neuen Ableger wünschen, der wieder auf die alten Stärken setzt. Aber nun, wo selbst das neue Projekt nur ein Mobile Spiel ist, habe ich da keine Hoffnung mehr. Schätze die Marke ist wirklich tot und es wird nur noch versucht irgendwie noch Geld rauszupressen via mobile Markt.
Schade.
Da fällt mir ein, dass ich Estival Versus noch immer nachholen muss. Das schiebe ich irgendwie ewig vor mich her, weil ich Angst habe, dass es so schlecht wie Shinovi Versus ist, anstatt so gut wie Burst oder Senran Kagura 2 xD