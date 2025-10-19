Die „Senran Kagura“-Ära ist noch nicht zu Ende: Neues Spiel für 2026 angekündigt

Die „Senran Kagura“-Serie ist nur noch ein Schatten aus den erfolgreichsten Zeiten, was vermutlich auch daran liegt, dass Schöpfer Kenichiro Takaki nicht mehr in Amt und Würden ist. Zuletzt stellte Marvelous den Mobile-Titel Shinobi Master Senran Kagura New Link ein, wenngleich auf vorbildliche Weise.

Doch damit ist die „Senran Kagura“-Ära nicht zu Ende. Marvelous und Entwickler Honey Parade haben jetzt Project N angekündigt, ein neues Spiel der Reihe für Mobilgeräte, das 2026 erscheinen soll.

Project N erzählt demnach die Geschichte von fünf neuen Shinobi-Mädchen, drei Jahre nach den Ereignissen von Shinobi Master Senran Kagura New Link. Das Charakterdesign stammt von Nan Yaegashi. Auch die aus dem Vorgänger bekannten Gekkou und Senkou sind mit von der Partie.

Gematsu zitiert aus der Pressemeldung: „Neue Shinobis, eine neue Schule und ein mysteriöses Mädchen im Teaser-Bild … Detaillierte Informationen wie der offizielle Titel und das Veröffentlichungsdatum werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.“

Bildmaterial: Senran Kagura Project N, Marvelous, Honey Parade