Das ist ja ein Ding: Nintendo hat an Death Stranding 2 mitgewirkt

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am Donnerstag und die Reviews zum Spiel sind bereits online. Wie nach den ersten sehr ausführlichen Preview-Sessions schon vermutet werden durfte, ist Kojima wieder ein kleiner Geniestreich gelungen. Der Konsens dazu ist groß, wenngleich es auch hier und da einen Kritikpunkt gibt.

Dass Death Stranding 2 so gut geworden ist, daran hat tatsächlich auch Nintendo einen kleinen Anteil. Ja, kaum zu glauben, aber „Nintendo“ taucht in den Credits des Spiels auf. Und zwar in Gestalt der Animationsabteilung Nintendo Pictures.

Wie die Credits zeigen, aus denen VGC zitiert, hat Nintendo Pictures beim Motion Capturing mitgewirkt. Nintendo hatte im Juli 2022 den Kauf von Dynamo Pictures bekannt gegeben und die Firma später nach der vollständigen Übernahme als Nintendo Pictures umgetauft.

Vor der Übernahme hatte die Firma unter anderem an Aya and the Witch oder Ghost in the Shell SAC_2045 mitgewirkt. Nach der Übernahme arbeitete Nintendo Pictures beispielsweise an Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG und Another Code: Recollection.

Wie VGC berichtet, arbeitete Dynamo Pictures auch am ersten Death Stranding. Somit scheint möglich, dass die Firma die Arbeiten an Death Stranding 2 schon vor der Übernahme durch Nintendo begonnen hat oder aber die Verträge zumindest schon unterzeichnet waren. Aber auch nach der Übernahme hatte Nintendo Pictures weiter an Nintendo-externen Produktionen wie Pretty Cure von Toei Animation gearbeitet.

Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions