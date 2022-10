Nintendo Pictures: Nintendo hebt das eigene Animationsstudio offiziell aus der Taufe

Im Juli gab Nintendo den Kauf von Dynamo Pictures bekannt. Mit dem heutigen 3. Oktober ist die Übernahme vollständig über die Bühne gegangen. Dynamo Pictures agiert ab sofort unter dem Namen Nintendo Pictures und wird jetzt „visuelle Inhalte“ für Nintendo erstellen.

Heute schaltete man demzufolge auch die offizielle Website für Nintendo Pictures auf. Viele neue Details gibt die Website leider nicht her. Nintendo Pictures wird CG-Animationen erstellen, soviel ist klar. Darunter fällt natürlich einiges. Angefangen von Ingame-Sequenzen für Nintendo-Spiele, über Kurzfilme (wie beispielsweise zu Pikmin) oder auch Werbefilme.

Rein theoretisch wären auch Anime-Adaptionen denkbar. Zumindest mitgewirkt hat Dynamo Pictures hier schon an Aya and the Witch oder Ghost in the Shell SAC_2045. Ob man aus dem Stand die Kapazitäten für einen Anime zu einer Nintendo-Marke hätte, ist natürlich fraglich.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo