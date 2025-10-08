Nintendo löst auf: Das Baby-Kurzvideo gibt es jetzt in einer zweiten Version mit Pikmin

Gestern hatte Nintendo einen vier Minuten langen Trailer veröffentlicht, der animierte Szenen rund um den Alltag eines kleinen Babys zeigte. Ungewöhnlich allerdings: Die Dinge um das Baby herum, allen voran der Schnuller, machten sich selbstständig.

Nintendo veröffentlichte das Video mit keinerlei Kommentar, was entsprechende Spekulationen schnürte. Rosalina? Pikmin? Heute bringt ein zweites Video zumindest ein wenig Klarheit. Das Video hat eindeutig Pikmin-Bezug. Der neue Trailer ist zunächst exklusiv in der „Nintendo Today“-App verfügbar.

Diesmal zeigt das Video die süßen Pikmin, wo Figuren sich bewegen. Die kleinen Wesen sind für Menschenaugen normalerweise unsichtbar. In der letzten Szene allerdings scheint das kleine Baby ein rotes Pikmin tatsächlich sehen zu können.

Nintendo veröffentlichte auch das neue Video vollkommen kommentarlos, so dass aktuell unklar ist, ob die Geschichte damit beendet ist. Schon vor über einem Jahr gab es Gerüchte dazu, wie es mit der Serie weitergehen könnte.

Ein Upload bei Youtube:

Bildmaterial: Nintendo