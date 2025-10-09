Final Fantasy VII Remake und Rebirth erscheinen in einem physischen Twin-Pack

Square Enix hat heute ein Doppelpack aus Final Fantasy VII Remake Intergrade und Final Fantasy VII Rebirth für PS5 angekündigt. Ein digitales Twin-Pack gibt es bereits, das neue physische Twin-Pack wird ab dem 4. Dezember im Handel erhältlich sein.

Das physische Twin-Pack schmückt somit pünktlich zum Weihnachtsgeschäft die Regale und soll gemeinsam mit der kommenden Xbox- und „Switch 2“-Version noch einmal für Buzz sorgen. Bevor, so hoffen es Fans jedenfalls, der dritte Teil der Remake-Trilogie endlich angekündigt wird.

Der erste Teil ist mit seiner erweiterten und verbesserten „Intergrade“-Version Teil des Twin-Packs, dem auch die Yuffie-Episode angehört. Das direkte Sequel Final Fantasy VII Rebirth führt die Geschichte um Cloud und Co. in die weitläufige Welt und zu neuen Freunden wie Vincent und Cid.

Das physische Twin-Pack soll zu einem Preis von 69,99 Euro an den Start gehen. Kein schlechter Preis für beide Spiele. Für Sammler wird am Ende auch entscheidend sein, ob beide Spiele auf Blu-ray beiliegen. Die deutsche Pressemeldung konkretisiert das nicht, aber der amerikanische Square Enix Blog spricht von „drei vollgepackten Blu-rays“ – klingt vielversprechend.

Das deutsche Box-Art:

Bildmaterial: Square Enix