Geburtstagsgeschenk für Fans: Das Prequel zu Final Fantasy IX erscheint auch im Westen

Mitten in die aktuellen Spekulationen um ein Remake von Final Fantasy IX platzt Square Enix heute mit einer schönen Ankündigung. Das Prequel-Bilderbuch wird lokalisiert und erscheint im Westen! Ein schönes Geschenk zum morgigen 25. Geburtstag von Final Fantasy IX.

Das Buch ist in dieser Woche in Japan erschienen, bisher konnte man auf eine Lokalisierung nur hoffen. Der japanische Titel des Buches kann mit „Vivi and Grandpa on Day of Departure“ übersetzt werden, was auch ziemlich genau den Inhalt beschreibt.

Bei uns heißt das Buch ein bisschen weniger aufregend „Final Fantasy IX Picture Book“ und soll am 19. Mai 2026 erscheinen. Das Buch erzählt die letzten gemeinsamen Tage von Vivi und seinem Großvater, bevor der kleine Schwarzmagier nach Alexandria aufbrach.

Die offizielle Story-Synopsis: „Vivi ist ein geheimnisvoller Junge, der von Großvater Quan, einem Feinschmecker, der die Kunst des Kochens zu meistern versucht, aus dem Meer gefischt wurde. Als Großvater Quan erkennt, dass Vivi kein Essen ist, beginnt er, ihn großzuziehen und ihm die Welt zu zeigen. Zusammen führen sie ein friedliches Leben mit guten Mahlzeiten und Freunden, bis schließlich der Tag kommt, an dem Vivi gehen muss.“

Das Bilderbuch kommt im B5-Format und bietet 48 voll kolorierte Seiten. Die Geschichte wurde von Kazuhiko Aoki geschrieben, und von Toshiyuki Itahana illustriert, der einst auch an der Seite von Hideo Minaba die Charaktere für Final Fantasy IX designte.

Mit der Ankündigung für den Westen gibt es auch einige Beispielseiten, die ihr unten seht. Im Square Enix Store wird das Buch bereits zu 16,99 Euro gelistet. Auf eine Verfügbarkeit im freien Handel darf auch gehofft werden.

via Square Enix, Bildmaterial: Square Enix