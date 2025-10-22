PlayStation Store wird um die zweite sinnvolle, neue Funktion in wenigen Tagen erweitert

Wer kennt es angesichts regelmäßiger Angebotsaktionen nicht, sich beim Stöbern nach reduzierten Titeln im PlayStation Store zu erwischen? Eine neue Funktion macht die Schnäppchenjagd nun potenziell umso effektiver.

Der PlayStation Store wurde nämlich um Angaben erweitert, die euch anzeigen sollen, ob Ihr gerade auch wirklich ein gutes Angebot schießt. Konkret zeigt eine zusätzliche Information bei Spielen an, ob sie in den letzten 30 Tagen schon günstiger zu haben waren.

Die neue Funktion wurde von Push Square entdeckt. Unterhalb der gängigen Sternebewertung wird der tiefste Preis in den letzten 30 Tagen angezeigt. Praktisch – gerade dann, wenn Ihr es mit dem Kauf eines Spiels nicht allzu eilig habt. Die neuen Preisinformationen erhaltet ihr im PlayStation Store an der Konsole. Der Web-Store zeigt sie bisher noch nicht an.

Übrigens: Erst kürzlich wurde der PlayStation Store um ein weiteres Feature erweitert, an dem sich Steam-KundInnen schon lange erfreuen. War es PSN-Usern bis dato lediglich möglich, Spiele mit einer Sternebewertung zu bewerten, können sie nun Rezensionen verfassen. Die Details dazu lest ihr hier.

Habt ihr Ideen für weitere sinnvolle Ergänzungen für den PlayStation Store? Fans haben sie schon: Eine Funktion, Spiele zu verschenken, wäre doch toll. Bei Steam ist das beispielsweise möglich. Welches wären eure Ideen?

