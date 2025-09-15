Vorbestellen: Sichert euch die amiibo und Vorstellerboni zu Super Mario Galaxy

Der Nintendo Store ist auf dem Vormarsch. Der Direktvertrieb dürfte jedem Publisher die liebste Vertriebsform sein, spart man so doch den ein oder anderen Euro. Dass ihr im Nintendo Store zugreift, dafür sollen kostenlose Bonus-Artikel sorgen.

Im Falle der Super Mario Galaxy Collection im Nintendo Store* erhaltet ihr als kostenlose Dreingabe Sticker und einen Schlüsselanhänger zum Preis von 69,99 Euro. Wer noch ein paar Euro drauflegt, bekommt das Kosmos-Set* zu 86,99 Euro. Das und den Bonus gibt es übrigens auch beim Kauf eines Downloadcodes.

Das Kosmos-Set besteht aus zwei Metallpostern in einer Umverpackung. Übrigens: auch die beiden brandneuen amiibo-Figuren könnt ihr vorbestellen. Mario & Luma* gibt es ebenso wie Rosalina & Lumas* jetzt für 29,99 Euro.

„Brich in Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 zu zwei verbesserten Weltraumausflügen auf. Durchsuche das Weltall nach Power-Sternen, überwinde himmlische Herausforderungen und halte Bowser auf“, wirbt Nintendo.

Bildmaterial: Super Mario Galaxy Collection, Nintendo