Rosalinas Bilderbuch aus Super Mario Galaxy erscheint physisch und ist jetzt vorbestellbar

Während der Nintendo Direct enthüllte Nintendo zahlreiche Mario-Produkte anlässlich des 40. Jubiläums von Super Mario, darunter natürlich auch die Super Mario Galaxy Collection aus Neuauflagen beider Spiele.

Im Anschluss an diese Enthüllung stellte man uns auch Rosalinas Bilderbuch vor, das im Spiel einige neue Seiten erhalten soll und obendrein eine echte, physische Auflage bekommt. Bei Amazon* könnt ihr euch die englische Version des Storybooks jetzt vorbestellen.

Während die Ankündigung auch in der Direct-Ausgabe auf dem deutschen Youtube-Kanal vorkam, ist bisher unklar, ob es auch wirklich eine deutsche Übersetzung geben wird. Während das Buch im amerikanischen Nintendo Store zu finden ist, sucht man im deutschen Nintendo Store bislang vergeblich. Dark Horse verkündete bei Facebook, lediglich die Rechte für eine englischsprachige Veröffentlichung zu haben.

„Unsere Geschichte beginnt vor sehr, sehr langer Zeit mit einem jungen Mädchen, das ein rostiges Raumschiff entdeckte, in dem sich ein kleines Sternenkind namens Luma befand. Dies ist die Geschichte dieses jungen Mädchens und dieses Sternenkindes, die sich gemeinsam auf eine große Reise begeben, um nach einer bestimmten Sache zu suchen und dabei etwas ganz anderes zu finden. Dies ist die Geschichte von Rosalina und den Lumas und dem Geheimnis ihrer besonderen Verbindung“, führt Nintendo ein.

Das Bilderbuch bietet Originalillustrationen, allerdings nicht die neuen Seiten aus der Neuauflage. Veröffentlicht wird das Buch vom amerikanischen Verlag Dark Horse Books gemeinsam mit Nintendo in einem Hardcover-Band.

Bildmaterial: Nintendo