Die Switch 2 soll doch noch so etwas wie Trophys bekommen, berichtet ein Insider

Falls ihr zu denen gehört, die sich Trophys oder Achievements auf Nintendo Switch 2 gewünscht haben, dann wurdet ihr bekanntlich enttäuscht. Zwar haben die „Switch 2 Editionen“ von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom so etwas Ähnliches geboten, aber systemweite Achievements wird es nicht geben, hatte man unlängst kommuniziert.

Zumindest nicht in dem Stil, wie wir sie von Xbox und PlayStation kennen. Und ihr ahnt es, das ist noch nicht das Ende vom Lied. Wie ein Insider jetzt berichtet, soll es sehr wohl bald so etwas wie „Erfolge“ für die Switch 2 geben. Sie sollen allerdings etwas anders funktionieren.

So berichtet Nash Weedle, dass der Bereich „Missionen & Belohnungen“ um Erfolge ergänzt werden soll. Für das Erreichen dieser Erfolge, der Insider nennt beispielsweise das Besiegen eines Bosses, ohne Schaden zu nehmen oder die Verwendung einer bestimmten Waffe, sollen Punkte verdient werden.

Diese wiederum soll man gegen Belohnungen eintauschen können, beispielsweise Icons und Hintergrundbilder. Genau das ist mehr oder weniger schon jetzt möglich, nämlich mit den Platinpunkten, wenn man die bereits verfügbaren „Missionen“ erfüllt. Diese „Missionen“ sind allerdings recht oberflächlich. Es klingt danach, als wären die „Erfolge“ tiefer in konkreten Spielen verankert.

Nach Einschätzung von Nash Weedle soll das Update nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nash Weedle sagte zuletzt unter anderem die „Switch 2“-Portierung von Elden Ring korrekt vorher. Auch über eine Neuauflage von Super Mario Bros. Wonder berichtete Nash Weedle vorab.

Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo