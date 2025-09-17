Wenn ihr Remakes und Remaster überflüssig findet, steht ihr damit vielleicht alleine da

Remakes und Remaster sind ein kontroverses Thema in der Gaming-Branche: Einerseits sorgen gute Remakes und Remaster für einen Schub hochqualitativer Spiele für eine aktuelle Konsole. Andererseits sind die Titel nicht gerade bekannt dafür, innovativ oder kreativ zu sein.

Wenn ihr Remakes und Remaster vollkommen überflüssig findet, dann steht ihr unter euren neun Freunden damit möglicherweise buchstäblich alleine da. Denn genau das ist das Ergebnis einer Umfrage des auf Strategie und Marktanalysen spezialisiertes Beratungsunternehmen MTM.

Die Spielenden äußerten auch Bedenken, nämlich dass Studios „einen einfachen, sich wiederholenden Weg zum Markt gehen“. Trotzdem sehen 76 Prozent der Befragten diese Spiele als „attraktiv“ an. Die Ergebnisse wurden im Report „Remake vs. Innovate: Is the past the future of gaming?“ veröffentlicht.

Viele haben das Original nie gespielt

Der Bericht untersuchte „die Stimmung, Spannungen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Remakes und [Remastern] auf den Markt“ und beinhaltete Interviews mit 1.500 monatlichen Konsolen- und PC-Spielern in den USA und Großbritannien. Ein überraschendes Ergebnis dabei: MTMs Untersuchung ergab, dass 85 Prozent derjenigen, die im letzten Jahr ein Remake oder Remaster gespielt haben, nie die „Originalversion“ des Spiels nie gespielt hatten.

„Kommerziell gesehen ist Nostalgie – sowohl bei Spielen als auch in anderen Medien – ein Trend, der sich noch weit bis 2026 und darüber hinaus fortsetzen wird. Aber die Spieler wissen auch, dass Remakes und Remasters Kreativität kosten können – und damit frische Erzählungen und neue Erfahrungen verloren gehen“, so der Bericht von MTM.

Nostalgie als Verkaufsfaktor

Diejenigen, die die Originalversion spielten, berichteten, dass Remakes und Remasters ihnen helfen, „positive und tröstliche Gefühle und Erinnerungen wiederzubeleben, die sie beim ersten Spielen hatten“. Durch die stärkere Aufmerksamkeit und den insgesamt gewachsenen Gamingmarkt verkaufen sich die Remaster oft deutlich besser als ihre Originalveröffentlichungen.

Dazu zählten 2025 vor allem Titel wie The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Silent Hill 2 Remake und Donkey Kong Country Returns HD. Zuvor war das Resident Evil 4 Remake außerordentlich erfolgreich.

Auffällig dabei: Die Remakes und Remaster sind besonders in digitaler Form auf dem PC beliebt. Nicht nur für Remakes und Remaster könnten hierfür die Gründe laut SQ Magazine (regional) günstigere Preise sein, aber auch die Steam-Community und Mod-Support. Intel Market Research hebt dagegen die Bedeutung für japanische Publisher wie Bandai Namco und Capcom hervor, deren Remakes wegen auch auf schwacher Hardware gut performender Spiele eine große Beliebtheit haben.

