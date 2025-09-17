Wenn ihr Remakes und Remaster überflüssig findet, steht ihr damit vielleicht alleine da

Remakes und Remaster sind ein kontroverses Thema in der Gaming-Branche: Einerseits sorgen gute Remakes und Remaster für einen Schub hochqualitativer Spiele für eine aktuelle Konsole. Andererseits sind die Titel nicht gerade bekannt dafür, innovativ oder kreativ zu sein.
Wenn ihr Remakes und Remaster vollkommen überflüssig findet, dann steht ihr unter euren neun Freunden damit möglicherweise buchstäblich alleine da. Denn genau das ist das Ergebnis einer Umfrage des auf Strategie und Marktanalysen spezialisiertes Beratungsunternehmen MTM.
Die Spielenden äußerten auch Bedenken, nämlich dass Studios „einen einfachen, sich wiederholenden Weg zum Markt gehen“. Trotzdem sehen 76 Prozent der Befragten diese Spiele als „attraktiv“ an. Die Ergebnisse wurden im Report „Remake vs. Innovate: Is the past the future of gaming?“ veröffentlicht.
Viele haben das Original nie gespielt
Der Bericht untersuchte „die Stimmung, Spannungen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Remakes und [Remastern] auf den Markt“ und beinhaltete Interviews mit 1.500 monatlichen Konsolen- und PC-Spielern in den USA und Großbritannien. Ein überraschendes Ergebnis dabei: MTMs Untersuchung ergab, dass 85 Prozent derjenigen, die im letzten Jahr ein Remake oder Remaster gespielt haben, nie die „Originalversion“ des Spiels nie gespielt hatten.
„Kommerziell gesehen ist Nostalgie – sowohl bei Spielen als auch in anderen Medien – ein Trend, der sich noch weit bis 2026 und darüber hinaus fortsetzen wird. Aber die Spieler wissen auch, dass Remakes und Remasters Kreativität kosten können – und damit frische Erzählungen und neue Erfahrungen verloren gehen“, so der Bericht von MTM.
Nostalgie als Verkaufsfaktor
Diejenigen, die die Originalversion spielten, berichteten, dass Remakes und Remasters ihnen helfen, „positive und tröstliche Gefühle und Erinnerungen wiederzubeleben, die sie beim ersten Spielen hatten“. Durch die stärkere Aufmerksamkeit und den insgesamt gewachsenen Gamingmarkt verkaufen sich die Remaster oft deutlich besser als ihre Originalveröffentlichungen.
Dazu zählten 2025 vor allem Titel wie The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Silent Hill 2 Remake und Donkey Kong Country Returns HD. Zuvor war das Resident Evil 4 Remake außerordentlich erfolgreich.
Auffällig dabei: Die Remakes und Remaster sind besonders in digitaler Form auf dem PC beliebt. Nicht nur für Remakes und Remaster könnten hierfür die Gründe laut SQ Magazine (regional) günstigere Preise sein, aber auch die Steam-Community und Mod-Support. Intel Market Research hebt dagegen die Bedeutung für japanische Publisher wie Bandai Namco und Capcom hervor, deren Remakes wegen auch auf schwacher Hardware gut performender Spiele eine große Beliebtheit haben.
Remakes sind grundsätzlich nie verkehrt und auch Remaster werden wohl von der überwältigenden Mehrheit der Spieler gern sehen, solange Publisher es nicht übertreiben.
Remakes sind ja per Definition komplette Neuentwicklungen eines alten Spiels und das ist immer begrüßenswert. Wenn ich an das Trails in the Sky Remake, FF7 Remake, Persona 3 Reload, Links Awakening, Samus Returns oder FE Shadows of Valentia auf dem 3DS denke, sind das alles wunderbare Neuinterpretationen, die die technischen Limitationen der alten Hardware hinter sich gelassen haben. In modernem Gewand und mit angepasstem Gameplay sowie Voice-Acting und zumeist um Welten besserer Musik gibt es wohl keine bessere Möglichkeit, um Kindheitserinnerungen oder alte Geschichten besser zu erleben als in einem schönen Remake.
Remaster dagegen bieten das alte Spiel mit kleineren grafischen Anpassungen, Qualitiy of Life Features und vielleicht DLCs oder anderen Extras. Alles gut, alles Shiny - zumindest, wenn das Original schon eine ganze Weile zurückliegt und ein Bedarf der Spielerschaft besteht. Wenn ein Remaster vielleicht 1-2 Jahre nach dem Original rauskommt, wirkt das schon ziemlich übertrieben und wie Geldmacherei. Da sehe ich lieber positive Beispiele wie Metroid Prime für die Switch, dass optisch einen gewaltigen Sprung gemacht und nach dem letzten Release auf der Wii ein Remaster mehr als verdient hat. Dass BigN nicht gleich die ganze Trilogie remastered steht auf einem anderen Blatt.
Der Preis ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Veröffentlicht man alte Titel für einen guten Preis oder wird nochmal der Vollpreis verlangt? Früher gab es ja Nintendos "Players Choice ", Selects" oder "Essentials" und Playstations "Platinum", wo Titel, die ein 1-3 Jahre alt waren, günstig neu aufgelegt wurden (ca. 20€). Heute fehlen solche Aktionen und meist werden stattdessen "Remaster" veröffentlicht, die deutlich mehr kosten (35-60€) und dabei kaum mehr bieten als die Originale. Etwas schade und gerade in Zeiten, wo Konsolen und Spiele immer teurer werden, wäre eine Besinnung auf solche Angebote sinnvoll.
Und ich sehe auch keinen grundsätzlichen Konflikt zwischen Innovation und Remaster/Remake. Wir alle wissen, das Entwicklungen heutzutage deutlich aufwendiger sind als noch vor 20 oder 25 Jahren, entsprechend dauern diese länger und kosten mehr Geld. Wenn zwischen großen Titeln einer Serie mal ein Remaster oder Remake eines alten Spiels erscheint,ist dagegen sicher wenig einzuwenden. Erst, wenn Remaster als einfacher Cash-Grab missbraucht werden und ein Remaster nach dem anderen folgt, ohne, dass neue Titel in Aussicht stehen, stößt das der Spielerschaft sauer auf (ja, ich meine dich Bamco und die Tales of-Spiele!).
Also eigentlich alles wie immer: Entwickelt mit Liebe, bepreist vernünftig und veröffentlicht mit Vernunft, dann kann nicht viel schief gehen.
Remasters sind schon ansich was Gutes, aber irgendwie übertreiben manche mit der schieren Anzahl, während es einige Perlen gibt, die Remaster verdient hätten, aber keine bekommen, wie z.B. Valkyrie Profile 2, die Xenosaga- und Shadow Hearts-Trilogien. Zumindest die ersten zwei sollten ja nun eigentlich kein Problem der Finanzierung oder Nachfrage sein.