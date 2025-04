Wenn ihr auf Trophys für die Switch 2 hofft, macht euch auf eine Enttäuschung gefasst

Neben Verbesserungen in Bezug auf Texturen, Belichtung, Auflösung, flüssigerer Bildrate und HDR werden die „Nintendo Switch 2 Editionen“ von Zelda: Breath of the Wild* und Zelda: Tears of the Kingdom* auch „Medaillen“ erhalten.

Diese „Achievements“ erhalten Spielerinnen und Spieler beispielsweise für gesammelte Waffen oder Rubine und abgeschlossene Schreine. Voraussetzung dafür ist die Nutzung von Zelda Notes, einer Anwendung, die Teil der „Nintendo Switch Online“-App werden soll. Von dort aus können SpielerInnen dann ihre Erfolge mit ihrer Freundesliste und anderen vergleichen.

Fans könnten nun auf die Idee kommen, dass die Nintendo Switch 2 möglicherweise systemweite Achievements erhält, so wie es die Konkurrenz bereits seit Jahren macht. Doch das wird nicht der Fall sein. Das gab Bill Trinen, Vizepräsident für Spieler- und Produkterfahrung bei Nintendo, in einem Interview mit Polygon ziemlich kurz umwunden bekannt.

Ob Nintendo weitere Achievement-Systeme wie in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom plant, ist unbekannt. Unter Umständen gibt es mehr Informationen zu diesen Themen, wenn die App „Nintendo Switch Online“ Ende Mai in „Nintendo Switch App“ umbenannt wird und Zelda Notes erscheint.

via VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft