Ubisoft könnte an gleich zwei Rayman-Projekten werkeln, behauptet ein Insider

Ubisofts Maskottchen Rayman genehmigt sich bekanntlich seit einiger Zeit einen Winterschlaf. Wenn man von gelegentlichen Gastauftritten – wie in Mario + Rabbids Sparks of Hope – absieht, geht das letzte vollwertige Abenteuer des ulkigen Platformer-Abenteurers auf 2013 zurück, als Rayman Legends erschien. Ein Titel, der seinerzeit übrigens äußerst positiv von Fans und Medien aufgenommen wurde.

Ein Comeback ist trotzdem längst überfällig und wenn man den Angaben eines bekannten Brancheninsiders Glauben schenken mag, könnte dieses durchaus bald stattfinden. Wie Nash Weedle nämlich bei Twitter kund tut, könnte Ubisoft aktuell sogar an zwei Rayman-Spielen werkeln, von denen eines eine Zusammenstellung früherer Titel für moderne Plattformen sein soll.

Nash Weedle behauptet, dass es sich bei diesen Rayman-Projekten um 3D-Plattformer handeln könnte, die dem Stil von Rayman Legends und Rayman Origins nachempfunden seien. Darüber hinaus erklärt Nash Weedle, dass beide geplanten Rayman-Projekte potenziellen Partnern hinter verschlossenen Türen während der Gamescom in Köln vorgestellt werden könnten.

Das würde dann auch mit jüngsten Berichten zusammenpassen, nach denen Ubisoft Milan und Montpellier für ein neues Rayman-Projekt rekrutieren. Wir berichteten. Nash Weedle, sagte zuletzt unter anderem die „Switch 2“-Portierung von Elden Ring korrekt vorher. An seinen Berichten über eine Neuauflage von Super Mario Bros. Wonder und eine Portierung von Star Fox Zero wird er sich allerdings noch messen lassen müssen.

via GameRant, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft