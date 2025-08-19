„Tales of“-Fans stellen den Wecker: Das nächste Remaster wird noch heute enthüllt

In dieser Woche hatte Bandai Namco offenbar ein wenig zu früh ein Video über das nächste „Tales of“-Remaster hochgeladen. Das Thumbnail zeigte dabei einen Ausschnitt aus Tales of Xillia – ist es also der nächste Kandidat, auf den wir uns freuen dürfen? Wir werden es heute Abend erfahren.

Eine Freude wäre es für viele Fans allemal: Das originale Tales of Xillia liegt schon unter einer einigermaßen dicken Staubschicht. Die Erstveröffentlichung in Japan erfolgte 2011. Wird Bandai Namco die hoffenden Fans also erlösen? Werden sie endlich herausfinden, wie die Geschichte um Jude und Milla sich entfaltet?

Um 16 Uhr deutscher Zeit wird Bandai Namco das nächste „Tales of“-Remaster nach vielen Gerüchten und Spekulationen endlich vorstellen, wie man bekannt gab. Bei Youtube könnt ihr live dabei sein.

Ähnlich wie Final Fantasy ist „Tales of“ eine bereits lang etablierte Serie von Fantasy-RPGs mit actionreichen Kämpfen und wiederkehrenden Motiven und Mechaniken, allerdings jedes Mal vollkommen neuer Story, die sich oft genug um Freundschaften und Verrat dreht.

Neben „Xillia“ gab es in den letzten Wochen und Monaten auch nicht ganz haltlose Gerüchte zu Neuauflagen von Tales of Legendia, Tales of the Abyss und Tales of Destiny entsprechende Gerüchte, jeweils aufgrund unterschiedlicher Aktivitäten. Auf welches Remake hofft ihr am meisten? Oder welches Spiel habt ihr besonders gerne gespielt?

Bildmaterial: Bandai Namco