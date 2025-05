Ein „AAA-Titel“ zu Rayman befindet sich bei Ubisoft in Entwicklung

Abgesehen von mal gelungenen, mal tendenziell schändlicher Gastauftritte war es um den guten, alten Rayman in den letzten Jahren vor allem eines: ruhig. Hin und wieder ein Gerücht. Doch im Oktober 2024 dann die frohe wie unerwartete Kunde: ein neues Spiel der Rayman-Marke sei in der Sondierungsphase, so ein Ubisoft-Sprecher.

Mit diesem Projekt scheint es jetzt voranzugehen. Hinweise auf das Projekt fanden sich in inzwischen entfernten Stellenanzeigen, die von Nutzern auf Reddit entdeckt, aber archiviert wurden. VGC zitiert aus einer Stellenanzeige, in der talentierte 3D-Gameplay-Animatoren für einen „AAA-Titel der Rayman-Marke“ gesucht werden.

Das Spiel befindet sich bei Ubisoft Mailand und Ubisoft Montpellier in Entwicklung. Montpellier ist das Studio hinter dem letzten Hauptspiel der Reihe, Rayman Legends aus dem Jahre des Herrn 2013. Auch die Mitwirkung von Schöpfer Michel Ancel hatte Ubisoft bereits bestätigt – dazu gab es wohl auch intern eine Kontroverse.

Der beliebte Davide Soliani, Director von Mario + Rabbids, wird an Rayman nicht mitwirken können. 2023 hatte er öffentlich sein Interesse an einer solchen Entwicklung zwar bekundet, allerdings gründete Soliani mit Day 4 Night inzwischen ein eigenes Studio, in dem er unter anderem mit Christian Cantamesse (Lead Designer und Autor von Red Dead Redemption) an einem völlig neuen Spiel arbeitet.

