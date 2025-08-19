The House of the Dead 2: Remake erscheint nachträglich physisch für Nintendo Switch

Für alle Horror- und Gore-Fans gibt es noch etwas, worauf man sich an Halloween freuen kann: nachdem The House of the Dead 2: Remake bereits am 7. August digital für PCs und Switch erschien, gibt es zum 31. Oktober noch eine limitierte physische Ausgabe obendrauf.

Die nachträgliche, physische Version entsteht in Zusammenarbeit von Microids und Forever Entertainmant. Die Veröffentlichung enthält nicht nur eine Kopie des Spiels, sondern auch einen coolen Schuber und drei holografische Sammelkarten. Den ersten Teil gab es im breiten Handel, darauf darf man auch diesmal wieder hoffen.

In The House of the Dead 2: Remake schießt ihr euch als zwei amerikanische Agenten durch ein Zombie-verseuchtes Italien. Versucht, Überlebende zu finden, Bosse umzunieten und den Highscore zu knacken! Ob Solo oder als Team, der Zombie-Shooter verspricht actiongeladenen Spaß auf der Switch. Aufpoliert mit moderner Grafik und neuem Sound kommen so auch die Jüngeren unter uns in den Genuss von schneller Arcade-Action.

Damit folgt The House of the Dead 2: Remake dem 2022 ebenfalls neu aufgelegten Vorgänger, The House of the Dead: Remake. Der zweite Teil ist zwei Jahre nach dem ursprünglichen Ausbruch der Zombie-Seuche angesiedelt.

Arcade-Games entstammen den früher verbreiteten Spielhallen, wo verschiedene, actiongeladene Games auf großen Automaten für ein paar Cent pro Runde spielbar waren. Wie andere Vertreter des Railshooter-Genres ist The House of the Dead 2 Remake daher immer für eine actiongeladene Runde Geballer gut und lockt das Gamerherz mit einem Highscore System.

via Gematsu, Bildmaterial: The House of the Dead 2: Remake, MegaPixel Studio, Forever Entertainment