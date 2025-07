Die nächste erweiterte Neuauflage eines alten Switch-Spiels soll in den Startlöchern stehen

Abseits von Mario Kart World und Donkey Kong Bananza, was sicherlich kein schlechter Output für die ersten Wochen nach dem Launch der Switch 2 ist, macht die neue Konsole auch da weiter, wo die alte aufgehört hat.

Mit Neuauflagen älterer Switch-Spiele. Die Abwärtskompatibilität spielt dem eigentlich entgegen, doch die sogenannten „Nintendo Switch 2 Editionen“ alter Switch-Spiele wie Zelda: Tears of the Kingdom oder Super Mario Party Jamboree bieten auch neue Inhalte. Mit Pikmin 4 soll es jetzt angeblich weitergehen.

Das berichtet Insider Nash Weedle, der zuletzt unter anderem die „Switch 2“-Portierung von Elden Ring korrekt vorhersagte. In einem Twitter-Beitrag berichtet er von einem Upgrade des Spiels für die Switch 2. Er habe auch gehört, es würde sich um eine „Nintendo Switch 2 Edition“ handeln, was bedeuten würde, dass es einige neue Features geben könne. Doch das konnte er nach eigenen Angaben nicht verifizieren.

In einem Interview äußerte sich Shigeru Miyamoto erst kürzlich sehr wohlwollend zur Pikmin-Reihe. „Ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren viel Zeit damit verbracht, Pikmin weiterzuentwickeln“, so Miyamoto. Er denke, dass Pikmin viel Potenzial habe.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft